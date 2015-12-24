Arda Turan'dan vefalı hareket

Barcelona forması giyen Milli gururumuz Arda Turan bir kanser hastası olan Ahmet Özgen'i son isteğini gerçekleştirdi, doğum gününü kutladığı ve formasını hediye ettiği genç hayata gözlerini yumdu





Samsun Ondokuz Mayıs Üniversite'sinde (OMÜ) 2 senedir tedavi gören Cilt Kanseri 16 yaşındaki Ahmet Özgen hayatını kaybetmeden önce milli futbolcu Arda Turan, hayranının son isteğini yerine getirdi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Ondokuz Mayıs Üniversite (OMÜ) Onkoloji Servisinde Cilt Kanseri Moling Menenon teşhisi konularak terapi tedavisi 16 yaşındaki Ahmet Özgen, kalbi durmasıyla hastanede hayatını kaybetti. Memleketi Çorum'da Öğle namazına müteakıben cenaze namazı kılınan Özgen, Ulu Mezarlığı aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. 16 yaşındaki Ahmet Özgen'in cenaze törenine, Bir Gülücük Her Şeye Değer Grubu üyeleri Deniz Sultan Bekar, Sultan Bekar arkadaşları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SON İSTEĞİNİ ARDA YERİNE GETİRDİ