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Arda Turan'dan Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj

Barcelonalı futbolcu Arda Turan'dan darbe girişimi sonrası Başkomutan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duygusal mesaj.

Arda Turan'dan Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj

 İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'da forma giyen A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Arda Turan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdi.

Sosyal medyadaki Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Arda, mesajında "Bugün sizin için zor günse bugün yanındayız efendim." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine ağabeylik yaptığını vurguladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi siz 'yalaka' dersiniz, deyin. Hayatı boyunca devletin hiçbir kurumundan bir şey istememiş biri olarak yazıyorum. Hastalandık aradın, üzüldük aradın, sevindik aradın, Allah'ın selamını gönderdik aradın, dünyanın her yerinde sahip çıktın. Sizinle konuşurken 'siz' bile demedik. Her şartta bize ağabeylik yaptınız, sahip çıktınız. Bugün sizin için zor günse bugün yanındayız efendim. Ben inanıyorum ki bu ülkeyi yeniden birleştirecek insanları toparlayacaksınız. Allah iki cihanda sizi mutlu etsin. Benim vicdanımdaki vefa sevgiyle... Benim başkomutanım sizsiniz, her şartta. (Futbolcuyum tarafım var, fikrim var özgürüm) #yaşasıntürkiyecumhuriyeti."

Arda Turan'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, takipçilerinin büyük çoğunluğu milli oyuncuya destek oldu.



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