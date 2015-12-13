Arda Turan'dan Fransa EURO 2016 Kura Yorumu

Barcelona'da Ocak ayından itibaren forma giymeye hazırlanan Milli futbolcumu Arda Turan dün aşkam çekilen Fransa EURO 2016 kuralarını değerlendirdi
Fransa'da 10 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) Finalleri'nin kura çekimi yapıldı.
Milli takımımız, D Grubu'nda İspanya, Çek Cum. ve Hırvatistan eşleşti.
Milli Takımımızın kaptanı Arda Turan, rakiplere şu sözlerle gözdağı verdi: "Futbol 22 kişinin 90 dakika oynadığı ve son sözü Türklerin söylediği bir oyundur." dedi.