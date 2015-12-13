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Arda Turan'dan Fransa EURO 2016 Kura Yorumu

Barcelona'da Ocak ayından itibaren forma giymeye hazırlanan Milli futbolcumu Arda Turan dün aşkam çekilen Fransa EURO 2016 kuralarını değerlendirdi

Arda Turan'dan Fransa EURO 2016 Kura Yorumu
 Barcelona'da Ocak ayından itibaren forma giymeye hazırlanan Milli futbolcumu Arda Turan dün aşkam çekilen Fransa EURO 2016 kuralarını değerlendirdi
Fransa'da 10 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) Finalleri'nin kura çekimi yapıldı.

Milli takımımız, D Grubu'nda İspanya, Çek Cum. ve Hırvatistan eşleşti.

Milli Takımımızın kaptanı Arda Turan, rakiplere şu sözlerle gözdağı verdi: "Futbol 22 kişinin 90 dakika oynadığı ve son sözü Türklerin söylediği bir oyundur." dedi.
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BarcelonaArda Turan
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