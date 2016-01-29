Arda Turan'dan duygu karmaşası

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Arda Turan, takımın bir parçası olduğunu ve Katalan ekiple birçok kupa kazanacağını hissettiğini söyledi.



"KALBİM İÇİN ÖZEL BİR HAFTA"

Barcelona kulübünün resmi televizyonu Barça TV'ye açıklamalarda bulunan Arda Turan, İspanya La Liga'da 30 Ocak Cumartesi günü eski takımı Atletico Madrid'e karşı oynayacakları maçı değerlendirdi. Kalbi için çok özel bir hafta olduğunu ifade eden Turan, şöyle konuştu; "Kalbim için çok özel bir hafta, ama aklım için 3 puan almamız gereken, farkı açıp liderliğimizi anlatan bir maç olacak. Maçtan önce ve sonra benim için heyecanlı, özel bir durum olacak, ama maç anında normal bir karşılaşma olacak benim için. Son 3-4 senedir bu maçlar her zaman zor oldu, yine zor olacaktır. Kendi oyunumuzu oynayıp, kendi sahamızda her zaman olduğu gibi maçı kazanmak istiyoruz. Sadece iyi oynamaya ve kazanmaya konsantrasyonumuz var, ama mutlaka zor olacaktır."

"SAYGIYI HAK EDİYORLAR"

Atletico Madrid'in çok iyi durumda olduğunu da vurgulayan milli futbolcu, "Benim dışımda çok iyi oyuncularını kaybetmelerine rağmen sistemlerinden, oyun anlayışlarından asla vazgeçmediler. Bir stille iki kulvarda da çok iyi devam ediyorlar. Saygı duyulacak bir iş başarıyorlar. Her zaman saygıyı hak ediyorlar" diye konuştu.

"BİRÇOK KUPA KAZANACAĞIMI HİSSEDİYORUM"

Şu an gayet iyi durumda olduğunu da ifade eden Arda Turan, "Takımın bir parçası olduğumu ve bu takımda birçok kupa kazanacağımı hissediyorum. Atletico Madrid maçı da lig kupasını kazanmamız için önemli manevralardan biri olacak. Fizik olarak da, kafa olarak da iyi durumdayım, burada kendimi çok mutlu hissediyorum" dedi.





"KEYFİNİ ÇIKARACAĞIM"

Atletico Madrid maçının Arda'nın doğum gününe denk gelmesiyle ilgili bir soru üzerine de yıldız futbolcu, "Futbolda bu anların keyfini çıkarmaktan yanayım. Cumartesi de bu anın keyfini çıkaracağım" ifadesini kullandı.