Arda Turan çıtayı gittikçe yükseltiyor

Ahmet Bulut, dünyanın en iyi menajerleri arasında gösteriliyor. Bulut, Dubai’de düzenlenecek Dünya Uluslararası Futbol Ödülleri Gecesi’nde menajer kategorisinde ödül bekleyecek.

"ARDA’NIN TRANSFERİ ADAYLIĞIMDA ETKEN"

NTVSpor’a Dubai yolculuğu öncesi açıklamalar yapan Ahmet Bulut, Arda Turan’ın Barcelona’ya transferinin adaylığında etkili olduğunu söyledi: "Tahmin ediyorum ki Arda’nın transferinden dolayı orada aday gösteriliyorum. Ama tabii ki bu bir birikim, 15 seneden beri iyi şeyler yaptı ki aday gösterildik, çok mutluyuz"

"HEDEF ARTIK BALLON D’OR"

Bulut, Arda için de FIFA Yılın Futbolcusu adaylığını hedef gösterdi: "Hedef artık Ballon d’Or adaylığı için ilk 3’e girmek. Arda da Barcelona Şampiyonlar Ligi’ni kazanırsa, final oynarsa, ligi kazanırsa bunu yakalabilir. Bence Arda’nın dünyanın en iyi 3 futbolcusu arasına girme şansı var. Neden olmasın? İnşallah bir Türk olarak bunu da başarır"

"OZAN TUFAN’IN 1-2 SENESİ VAR"

Menajer Bulut, Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan’ın Türk futbolunun en önemli değerlerinden olacağı görüşünde: "Ozan 20 yaşında ve 5 sene mukavelesi var. Fenerbahçe Başkanı ile orada bir karar verdik. Ozan 1-2 sene Fenerbahçe’de bir oynasın, adapte olsun… Ondan sonra Ozan’ın da Türk futboluna damga vuracak bir oyuncu olacağına inanıyorum"

"ATINÇ ADA’DA DEV BİR KULÜBE GİDER"

Menajer Ahmet Bulut, Red Bull Leipzig forması giyen Atınç Nukan’ın geleceğinden de umutlu:"Şu an zaten ligde liderler, milli takıma kadar yükseldi, daha 20 yaşında. Ben Atınç’ın 2 sene sonra İngiltere’de çok büyük bir takımda oynayacağına inanıyorum."

Bu önemli yolculuğunda Ahmet Bulut’u eşi Ayşe Bulut, avukatı ve asistanı da yalnız bırakmadı.