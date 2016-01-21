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Arda Turan Büyülemeye Devam Ediyor

Son oynanan kupa maçında ortaya koyduğu performansın ardından İspanyolları yeniden kendisine hayran bırakmayı başardı

Arda Turan Büyülemeye Devam Ediyor

 İspanyol basınında yapılan değerlendirmelerde, Barcelona'nın sahadaki en iyi oyuncuları arasında Arda'nın da yer aldığı vurgulandı.

El Mundo Deportivo, "Arda Turan bir jeneratör" benzetmesini yaparak, "Maça damga vuran hareket ondan geldi. Rakip takımın labirente benzeyen baskısından çıkarak Ivan Rakitic'e verdiği derin pasın ardından Barcelona 1-0 öne geçti" ifadelerini kullandı.

Marca gazetesi de milli futbolcuya, "Harika, gösterişli, muhteşem. Türk futbolcunun çok yüksek kalitesi var. Onu takımdan çıkarmak hemen hemen imkansız. Takımın performansını ikiye katlıyor. Sezonun geri kalanında takımın hayati bir organı olmaya aday" değerlendirmesini yaptı.

Sport gazetesi ise "Arda Turan, San Mames Stadı'nın ışığında parıldadı" başlığı altında "Sakatlığı bulunan Lionel Messi'nin yerine San Mames'te maça çıktı. Takım oyunu ve kişisel becerisini öne çıkardığı büyük bir ilk yarı oynadı. Arda, Barça'nın kendisini transfer etmekte ne kadar haklı olduğunu bir kez daha kanıtladı. İlk golde sihirbazlığını gösterdi" yorumunda bulundu.

El Mundo da milli futbolcudan övgüyle bahsederek, "Arda, Barça'nın futboluna bir eldiven gibi uyum sağladı. Birinci golde Athletic Bilabao'dan 3 futbolcuyu hareketsiz bırakarak Rakitic'e güzel bir pas attı" diye yazdı.

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Arda Turan
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