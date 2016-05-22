Arda Turan Beşiktaş’a mı Geliyor?

Sezon başında Barcelona'ya transfer olarak gururumuz olan ancak futbola Katalan kulübün transfer yasağı nedeniyle 6 ay ara verdikten sonra kadroda yer edinmekte zorlanan milli yıldız Arda Turan için Beşiktaş pusuya yatmış durumda. Tecrübeli milli yıldızlar için operasyona Fenerbahçe'den Gökhan Gönül'le başlayan başkan Fikret Orman, 'Kapımız ona her zaman açık' diyerek yeşil ışığı yakmıştı. Siyah-beyazlıların diğer hedefi ise Barcelona'da sıkıntılı günler geçiren Arda Turan...





SATILIK DEĞİL KİRALIK!..

Finansal Fair-Play konusunda sorunlar yaşadığı bilinen Barcelona'daki durumu dikkatle izlenen Arda için doğru ortam oluşursa, Orman ve ekibi devreye girerek kiralama teklifi getirecek. Yıldız oyuncuyu Şampiyonlar Ligi'nde oynatmak isteyen Beşiktaş, milli yıldızın menajeri Ahmet Bulut ile temas kurdu ancak Bulut, "Arda şu anda Barcelona'da ve orada devam etmeyi düşünüyor" yanıtı alındı. Siyahbeyazlılar ise Barça'daki durumunu izlemeyi sürdürüyor.



'YÜKSELENİM BEŞİKTAŞ'

29 yaşındaki milli yıldız Arda Turan, Mart ayında verdiği bir röportajda ileride olası bir F.Bahçe transferine olumsuz yaklaştığını ifade etmiş ancak Beşiktaş'a açık kapı bırakmıştı: "Beşiktaş'ı seviyorum. Yükselenim Beşiktaş diyebilirim." Arda ayrıca Süleyman Seba'nın vefatı sonrası da Beşiktaş forması giymişti.



ANALİZ: UĞUR KARAKULLUKÇU

Arda Turan'ın transferini yorumlarken Barcelona'ya gelişini hatırlamak gerek… Arda, Manchester United, Chelsea gibi devleri elinin tersiyle itmiş ve 6 ay beklemeyi göze alarak Barça'yı seçmişti. Onu Katalan ekibine getiren en önemli faktör ise teknik direktör Luis Enrique'ydi. Arda'yı ısrarla isteyen, transfer sürecine bizzat müdahil olan İspanyol hoca, kendisi için 'Feda' demiş Arda'yı şimdilik 5 ayda gözden çıkarması zor.



Barcelona kendine has sistemi ve felsefesiyle dünyada en zor adapte olunacak takım ve zorlu bir fikstürde bunu sağlamaya çalışan Arda'nın da birkaç maç kötü oynamaya hakkı var. İspanyol basını Arda'ya karşı sert ve acımasız ancak Barcelona'nın çok cazip bir maddi teklif gelmezse onu elden çıkarması zor gözüküyor. Enrique, ona ikinci bir şansı tanıyacaktır.