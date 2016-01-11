Arda Turan başarısıyla Lassa markasını da uçurdu

6 aylık transfer yasağının kalkmasının ardından Barcelona formasına kavuşan ve ikinci maçında Messi'ye asist yapan Arda Turan, Katalan kulübüne sponsor olan lastik üreticisi Lassa'yı uçurdu adeta. Yurtdışında 3 yıl öncesine kadar 10 tabelalı satış noktası bulunan şirket, bu sayıyı 130 civarına kadar çıkardı.



10'DAN 130'A ÇIKTI

Bundan 3 yıl öncesine kadar dış pazarlarda sadece 10 tabelalı satış noktası bulunan Lassa'nın, bugün itibarıyla bu sayının 130'a yaklaştığını aktaran Brisa Tüketici Ürünleri Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Levent Akpulat, "Tabelalı mağaza açma oranımız FC Barcelona işbirliğimiz sonrasında çok hız kazandı. Barcelona işbirliğimiz öncesinde Barcelona kentinde Lassa markalı ürün satmakta bile zorlanırken, şimdi Lassa'nın tabelalarda en önde yazıldığı bir dönemi yaşıyoruz." dedi.

"ARDA'YLA GURUR DUYUYORUZ"

Özellikle Orta Doğu pazarlarında Barcelona işbirliğinin büyük heyecan yarattığını belirten Akpulat, şunları söyledi: "2015 yılı ilk 9 aylık döneminde yüzde 0.8 gibi düşük bir oranla büyüyen Avrupa lastik pazarında Lassa markamız pazarın oldukça üzerinde bir performans gösterdi. Bugün bir Türk olarak Camp Nau'da ilk kez Barcelona forması giyen Arda Turan ile nasıl gurur duyuyorsak, Lassa markamız ile de öyle gurur duymak istiyoruz."

"İSPANYA'DA 21 MAĞAZAYA ULAŞTIK"

25 yılı aşkın Sabancı ve Bridgestone ortaklığından gelen güçlü bir üretim ve teknoloji altyapılarının bulunduğunu kaydetti. Markalarını dünya pazarlarında daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Akpulat şöyle konuştu: "Bu hedef kapsamında Barcelona'nın masaya getirdiği teklif en doğrusu olarak tarafımızdan değerlendirildi. Aradan geçen 7 aylık sürede daha şimdiden çok büyük faydalar görmeye başladık. Örneğin bu işbirliği öncesinde İspanya'da Lassa tabelalı mağaza açmakta zorlanırken, Barselona'daki ilk mağazamızı eylül ayında açtık ve İspanya genelinde toplam 41 mağazaya ulaştık. Daha çok yeni. Almanya'da ilk tabelalı mağazamızı açtık."

"HAYAL ZANNETTİLER"

İspanya distribütörüyle 20 yıldır kesintisiz çalıştıklarını kaydeden Akpulat, "Ancak ben hiçbir dönemde bu kadar heyecanlandıklarını, canla başla Lassa markası için değer üretmeye çalıştıklarını hatırlamıyorum. Öyle ki, Barcelona mağazamızın açılışı için kulübün tarafımıza tahsis ettiği resmi otobüsüyle mağazaya gittiğimizde, distribütörümüz gözlerine inanamadı ve hayal gördüğünü sandı. Bu hiçbir şeyle değiştiremeyeceğiniz bir duygu." diye konuştu.