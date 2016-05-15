Arda Turan Barcelona Hakkında Açıklamasını Yaptı!

Arda, deplasmanda Granada karşısında aldıkları 3-0’lık galibiyetle gelen lig şampiyonluğunun ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Cristiano Ronaldo’nun bir, senin iki La Liga şampiyonluğun var. Neler hissediyorsun?" şeklinde soruya Arda, "Futbol böyle bir şey. Şampiyonluk kazandığımız için mutluyum. Sonuna kadar mücadele etmeye devam. İnşallah, Kral Kupası’nı da alıp sezonu iki kupa ile kapatacağız." yanıtını verdi.

Barcelona ’nın ligde bir ara en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 12’ye kadar çıkarmasına rağmen bunu koruyamayarak şampiyonluğun son maça kaldığını hatırlatan Arda, "Son maça kadar inanılmaz bir çekişme oldu. Bu takımın bir parçası olmak onur verici. Şampiyonluktan dolayı çok mutluyum." dedi.

Arda Turan , ilk sezonunu geçirdiği Barcelona’daki performansıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gayet iyi gidiyor ve memnunum. Yavaş yavaş oluyor. Çünkü farklı ve yeni bir sistemi öğrenme aşamasındayım. Tabii, Şampiyonlar Ligi’nden elenmek üzdü ama onun dışında her şeyden memnunun. Seneye her şey daha iyi olur ve daha fazla oynarım."

A Milli Takım’ın kaptanı Arda Turan, 2016 Avrupa Şampiyonası’na fiziksel ve psikolojik olarak hazır olduğunu da belirterek, "Hayatım boyunca çok zorlu şartlar gördüm. Ülkemde bazen şartları zorlaştırıyorlar ama benim için problem yok. En zor zaman da olsa gider, yine çıkar oynarız. Benim için hiç problem değil." diye konuştu.

Arda, bir Çin kulübünden transfer teklifi geldiği ve Barcelona’dan ayrılma olasılığı bulunduğuna ilişkin basında çıkan iddialara ise "İnsanlar konuşuyor. Onları bu kadar dinlememek lazım. 33 yaşına kadar Barcelona ile kontratım var ve burada çok mutluyum." ifadelerini kullandı.