Arda Turan Ayşe Arman buluşmasında bir birinden samimi açıklamalar!

Dünyanın en büyük futbol kulübü olan Barcelona'da top koşturan Arda Turan, Hürriyet'ten Ayşe Arman'a konuştu.



"ISINIRKEN KUR'AN DİNLİYORUM, İYİ GELİYOR"

Ayşe Arman, Arda'ya maça çıkmadan önce "belirli ritüellerin var mı" diye sordu. "Bu birikimle mutlaka ülkeme dönmem gerekiyor. Türk futbol tarihinin özel oyuncularından biri olarak algılanıyorsam, o zaman bu işin yöneticilik kısmında da genç oyuncuların yetişmesi için uğraşmalıyım diye düşünüyorum." diyen Arda Turan, "Sahaya çıkmak için ısınmam 18 dakika sürüyor. Kalça ve bel hareketleri yapıyorum. O esnada Kur'an dinliyorum. İyi geliyor." ifadelerini kullandı.

"DİNLE İLİŞKİN NE ZAMAN BAŞLADI" SORUSU

Arda'nın Kur'an dinlediğini söylemesinin ardından Arman, "Dinle ilişkin ne zaman başladı" sorusunu yönetltti. Arda şunları söyledi: "Küçüklüğümde. Dedemle alakalı. Kendi içimde yaşarım. Benim Umre'ye gittiğimi de kimse bilmez. İki üç sene önce..."

"35'LERDE FUTBOLU BIRAKACAĞIM"

Hayalinin üst seviyedeyken futbolu bırakmak olduğunu söyleyen Ardan Turan,"Fiziken tam düşmeden. O da 35'ler filan." dedi.

"BELKİ FEDERASYON BAŞKANI OLURUM"

Futbolu bıraktıktan sonra ne yapmayı düşündüğü sorulan Milli Yıldız, "Zaman gösterecek. Belki federasyon başkanlığı, belki kulüp başkanlığı, belki de Galatasaray'a sportif direktörlük. Zamanı gelince bakacağız." diyerek Galatasaray taraftarını ümitlendirdi.

"KALPLERDEKİNİ EN İYİ ALLAH BİLİR"

Ayşe Arman'ın, "Senin için, Allah, kitap, din, kandil gibi kelimeleri dilinden düşürmeyen, ancak âlemlere akmayı çok seven bir arkadaş diyorlar, kızıyor musun?" sözlerine karşılık Arda, "Hiç kızmıyorum. Bizim kitabımızda, hepimizin hesabı Allah'la. Kalplerdekini en iyi Allah bilir. Hiçbir kul, hiçbir kulu yargılayamaz. Ne ben seni yargılayabilirim ne sen beni. Ama İslam dini yanlış anlatıldığı için bizler pek çok sıkıntı yaşıyoruz. Benim evime, beş vakit namaz kılan da geliyor, ateist olan da, sabah-akşam şarap içen de... Hepimiz aynı sofrada buluşuyoruz, hepsinin de başımın üzerinde yeri var. İbadetimi de, sevaplarımı da, günahlarımı da kimse bilemez. Güzel bir söz var: "Günahından haberiniz olabilir ama tövbesinden var mı?" Kısacası hakkımda bu şekilde atıp tutanlara kızmıyorum, onlar için üzülüyorum." diye cevap verdi.

"BİR GÜN KILIÇDAROĞLU BAŞBAKAN OLURSA..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü için muhalif kesim tarafından eleştiri oklarının hedefi haline gelen Turan, "Bu arada, ben sporcuyum. Herkese eşit mesafede duruyorum. Eğer bir gün Kemal Kılıçdaroğlu, bu ülkenin başbakanı olur ve soyunma odasına gelirse, Erdoğan'a gösterdiğim saygıyı ona da gösteririm. Benim için herkes aynı. Ben hayatta kimseye biat etmedim." dedi.

"PİJAMALARI GİYİNCE BAYRAMPAŞALI OLUYORUM"

Ayşe Arman'ın rock star gibi olduğunu ve ne zaman normale hayatına döndüğü sorusuna; "Eve gelip, pijamalarımı giyince... Anında Bayrampaşalı Arda oluyorum!" cevabını verdi. Yıldız futbolcu, Bayrampaşa'dan öğrendiğin en önemli şey ne sorusuna ise, "İnsanlık! Bir de, sokağın yazılı olmayan ahlaki kuralları vardır. Mesele, sokakta küfretmeyi öğreniriz ama anneye, kız kardeşe küfredilmeyeceğini biliriz." cevabını verdi.