Arda Turan'a çok kötü haber!

Katalan ekibinin transfer yasağı nedeniyle sezon başından beri forma giyemeyen Arda Turan ve Aleix Vidal'in 4 Ocak'ta oynanacak Espanyol maçında sahaya çıkmaları bekleniyordu. Fakat ilginç bir gerçek ortaya çıktı.





Yılbaşı rötarı

Yılbaşı nedeniyle 1 Ocak'ın tatil olması ve 2-3 Ocak'ın da hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle tatilde olacak olan İspanya Futbol Federasyonu, Arda ve Vidal'ın kayıtlarını yapamayacak. Bu nedenle 4 Ocak'ta oynanacak Espanyol maçında iki oyuncu da forma giyemeyecek.

Sezon başından beri oynamak için bekleyen 2 oyuncunun da biraz daha sabredip 6 Ocak'taki Kral Kupası maçında forma giymeleri bekleniyor. Arda ve Vidal'in sahaya çıkabileceği ilk La Liga maçı ise 10 Ocak'ta Nou Camp'ta oynanacak olan Granada maçı.

Kaynak : Skorer