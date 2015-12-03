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Arda Turan'a çok kötü haber!

Barcelona'nın yıldız isimleri Arda Turan ve Aleix Vidal'e kötü haber geldi.

Arda Turan'a çok kötü haber!

 Katalan ekibinin transfer yasağı nedeniyle sezon başından beri forma giyemeyen Arda Turan ve Aleix Vidal'in 4 Ocak'ta oynanacak Espanyol maçında sahaya çıkmaları bekleniyordu. Fakat ilginç bir gerçek ortaya çıktı.


Yılbaşı rötarı

Yılbaşı nedeniyle 1 Ocak'ın tatil olması ve 2-3 Ocak'ın da hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle tatilde olacak olan İspanya Futbol Federasyonu, Arda ve Vidal'ın kayıtlarını yapamayacak. Bu nedenle 4 Ocak'ta oynanacak Espanyol maçında iki oyuncu da forma giyemeyecek.

Sezon başından beri oynamak için bekleyen 2 oyuncunun da biraz daha sabredip 6 Ocak'taki Kral Kupası maçında forma giymeleri bekleniyor. Arda ve Vidal'in sahaya çıkabileceği ilk La Liga maçı ise 10 Ocak'ta Nou Camp'ta oynanacak olan Granada maçı.

Kaynak : Skorer
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