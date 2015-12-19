Arda'nın menajerinden çok iddialı açıklamalar! Ozan 15M Euro!

Son dönemde Türk futbolunun en önemli menajerlerinden biri Ahmet Bulut... İşi ile çok ilgili olmasına rağmen medya ile fazla içli dışlı bir isim değil. Bulut, özellikle Arda’nın Barcelona’ya transferi sonrası sık sık gündeme gelmiş ancak medya önüne çıkma konusunda kendini geride tutmuştu.

Başarılı menajer, Arda’dan Emre’ye, Ozan Tufan’dan Mario Gomez’e kadar bir çok futbolcu ve konuyu anlattı.

İşte Ahmet Bulut’un gündeme damga vuracak o sözleri:





SÖYLESEM YAYARDI





Arda’nın Barcelona’ya transferi aylarca gündem oldu. Mutlaka bilinmeyen yönleri vardır...

Ben o süreci Arda İngiltere’ye gidecekmiş gibi yönettim. Arda’ya bile söylemedim Barcelona’ya gideceğini... Aksi takdirde bunu çevresi ile paylaşır ve yayılırdı. Gazeteciler haber alabilmek için futbolcuların yakın çevresini arıyorlar. Barcelona ile gizlilik anlaşması yapmıştım. 2 ay boyunca iyi bir şekilde sakladık bu durumu. Barcelona izin verince açıkladık. Arda orada Barcelonalı oyuncular ile hemen samimiyet kurdu.





BU PARA BİR DAHA OLMAZ





Biraz Arda’yı anlatır mısın?

Çok zeki ve duygusal bir çocuk. Samimi biri. Sevmediği biri varsa bunu direkt söyler. Atletico Madrid’de sıkıntılar da yaşadı. Ama bunu hemen dile getiren biri. Barcelona’ya gitti ve beni aradı. Abi burada ortam harika, çok mutluyum dedi. Ama Arda çok sıcakkanlı. Özgüvenli. Bazıları var içine kapanıktır. Arda farklı biri. Türkiye tarihinde böyle bir paraya transfer olacak başka bir oyuncu olmayacak. Şampiyonlar Ligi’nde final oynadı, İspanya şampiyonluğu, Avrupa Ligi şampiyonluğu gördü...





İZİN İSTESE BANA SÖYLER





Arda’ya İspanya’da nasıl yardımcı oluyorsunuz

Göktan diye bir arkadaşımız var orada yaşıyor. Tercümanı var. Arda sadece futbola konsantre oluyor. Kulüp ile bir sorunu varsa kulübü veya Arda beni arar. Ben ilgilenirim. Arda hiç kimse ile muhatap olmaz. Arda izin almak istediği zaman bile bana söyler. Yine hocası ile de görüşür ama ben gerisini hallederim. O sadece futbolu düşünür...





GÖKHAN’DA RİSKE GİRMEM





Gökhan Gönül ile ilgili Fenerbahçe’den teklif var mı?

Hayır yok. Ama önceliğimiz Fenerbahçe. Taraftar ile iç içe olan ve kaptanlık yapan bir oyuncu. Bizim niyetimiz Fenerbahçe. Avrupa’dan teklif var ama isim vermek doğru olmaz. Bunu Gökhan Gönül bile bilmiyor şu anda...Bu kulüpleri gizlemem gerek. Eğer Fenerbahçe Gökhan’ı düşünmüyoruz derse o zaman başkaları ile anlaşırız. Bu yıl Avrupa Şampiyonası var. Oraya mukavelesiz gitmesine izin vermem. O riske girmek istemem. Sakatlanabilir, konsantrasyonu bozulabilir. O riske girmem...





DANİ ALVES GİBİ





Peki Gökhan Gönül genç yaşta Avrupa’ya gitse şimdi nerede olurdu?

Avrupa’da çok iyi yerlerde olurdu. 3 sene önce Valencia’ya veriyordum onu. Kulüp satmak istemedi. Gökhan çok farklı stili olan bir oyuncu. Bana Dani Alves’i hatırlatıyor. Hiç bir farkı yok ondan. Ben şimdi bir oyuncuma ‘Gel seni Frankfurt’a götüreyim’ desem, ‘Orada ne işim var’ der bana. Ama Premier Lig’e oradan gidiliyor. Her yere gidersiniz oradan.





KAYBETMEME HIRSI EMRE'Yİ ANTİPATİK YAPTI





Emre en çok konuşulan oyuncularınızın başında geliyor. Bir kesimin nefreti var, bir kesimin de sevgisi...

Galatasaray’dan ayrıldığımızda ‘Dönüşte bizimle görüşün’ dediler. Fenerbahçe’den teklif geldiğinde önce Galatasaray’a gittik ama Adnan Polat, Emre’yi istemediklerini söyledi. Emre böylesine sözünde duran biridir. Bir oğlum olsa Emre gibi olsun isterim.

AVRUPA'YA GİDECEK İLK ADAM FENERLİ OZAN





Önümüzdeki dönemde Türkiye’den Avrupa’ya gidecek oyuncular hangileri?

Birinci sırada Ozan Tufan var. Çok yönlü bir oyuncu. Genç, dinamik... Avrupa’daki hocalar böyle oyuncular istiyor...





Atınç’ın transferi hikayesini herkes merak ediyor.

Atınç çok farklı bir çocuk. Kariyer planlamasını yapıyorum şimdi. Kitap okuyor, çok kültürlü.. 2 sene içinde 20-25 milyon Euro’luk bir futbolcu olacak. İngilizce biliyordu. Orada 2 ayda Almanca öğrendi. Leipzig projesi çok önemli. Uzun vadeli düşünüyorlar.

6 milyon Euro’ya transferini nasıl yaptınız?

Burada Beşiktaşlılar, ‘Atınç’a Para veremeyiz, oynarsa nereye gönderebiliriz’ dediler. ‘PTT Lig’ine gönderebilir miyiz’ diye bile soruyorlardı. Bu oyuncuyu ünlü Alman teknik adam Ralf Ragnick’e söyledim. Takip etti ve bana ‘Atınç iyi futbolcu değil, çok iyi futbolcu’ dedi... Genç futbolcu çıkartıp büyük paralara satan bir teknik adamdır. Bana Atınç’ın dünya potansiyelinde olduğunu söyledi. Atınç oraya gidince ilk 2 antrenmanda tempodan dolayı kustu. 2. Lig takımı ama 40 bin ortalamaya oynuyorlar. Türkiye’de her şey rahat. Atınç gibi Avrupa’da şu an futbolcu yok. 2 sene sonra Allah sakatlık vermezse çok büyük yerlere gidecek...





Ozan’ın parasal değeri de o kadar var mı?

Ozan’ın şu an bile değeri 15 milyon Euro... İstesem 15 milyon Euro’ya satarım... Almanya’da oynasa bu değeri çok daha artar...Bizde genç futbolcular var. Bursasporlu Emre’nin potansiyeli yüksek. Dünyada sol bek yok. Gençlerbirliği’nden Ahmet Çalık kendini çok geliştiriyor. Fatih Terim genç bir jenerasyon yakaladı. Fatih Terim’de cesaret var çünkü... İkinci Lig’den Atınç’ı alıp oynatıyor. Beşiktaş Atınç’ı oynatsa oynardı. Rhodolfo ile Atınç’ın ne farkı var? Atınç çok daha iyi olurdu.

Ozan’ın bir sonraki durağı Atletico mu olur?

Benim sadece Atletico Madrid ile iyi ilişkim yok. Herkes ile iyi ilişkilerim var. Yabancı kuralı Türk futbolcuları bence iyi etkiledi. Artık Avrupa’ya gitmeliler...

'GELMİŞ GEÇMİŞ EN KÖTÜ KALECİ BENİM'

Galatasaray’a kaleci olarak gelmiştiniz. Nasıl menajer oldunuz?

Çok kötü bir kaleciydim. Türkiye’ye gelmiş en kötü kaleciydim. Zeytinburnu 1. Lige çıktı. Diallo diye bir oyuncu vardı. Onun transferinde yardımcı olmuştum. O sene kamp yerini de ben gidip buldum. Sonra 1 yıl Ağrı’da oynadım. O dönemler Okan, Emre, Arif, Hakan Ünsal bir evde kalıyorduk. Okan Buruk oda arkadaşımdı. Emre’nin menajeri Becaliydi... Ondan memnun değildi. Galatasaray’da kalması için bastırıyordu. Emre ‘Sen yap’ dedi menajerliğimi... 2000 yılında bana bir şans verdiler. Bu şansı iyi kullandım. Emre’nin Ahmet Bulut ile ortak olduğunu söylediler. Bu kıskançlık... Emre bir tane futbolcuya gidip ‘Ahmet Bulut ile çalış’ dememiştir...





'GOMEZ'İN GELMESİ NORMAL DEĞİL'

Mario Gomez’in Beşiktaş’a gelişi de önemli bir transfer başarısı. Nasıl ikna ettiniz?

Mario Gomez’i transfer ederken, ‘Buraya gel, gol at, kendine gel’ dedim. ‘Avrupa Şampiyonasına git’ dedim. Onun buraya gelmesi normal bir şey değil. Her yere gidebilirdi. Buraya geldi ve kendini buldu.





Sezon sonunda ne olur?

Mario Gomez burada çok mutlu. İtalya’dan kazandığı ile aynı parayı kazanıyor. Bedavaya kiraladım onu Beşiktaş’a... Sezon sonunda oturup Beşiktaş ile konuşmamız gerek. Çocuk burada mutlu... Ama çok üst düzey bir takım gelirse onu kimse tutamaz. Bayern Münih’te çok mutluyken Fiorentina’ya gitti. Hata yaptığını kendisi de söyledi. Çok zor bir lig. Premier Lig’e gitse çok daha iyi olurdu...

Kaynak : Hürriyet