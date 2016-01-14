Arda'lı Barcelona Espanyol'u eledi

İspanya Kral Kupası son 16 turu ikinci maçında Espanyol ile Barcelona karşı karşıya geldi.



Karşılaşmayı Barcelona 2-0 kazandı ve 4-1'lik ikinci maçın ardından toplamda 6-1'e ulaşarak bir üst tura adını yazdırmayı başardı.

ARDA 90 DAKİKA OYNADI

Temsilcimiz Arda Turan'ın 90 dakika forma giydiği mücadelede Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 32 ve 88. dakikalarda Munir El Haddadi kaydetti. Arda Turan, mücadelede ilk kez hücuma daha yakın bir pozisyonda mücadele ederken her geçen gün takımına daha da alıştığını gösterdi.





ESPANYOL ELENDİ

Bu sonucun ardından Barcelona adını çeyrek finale yazdırırken Espanyol ise turnuvaya veda etti. İspanya Kral Kupası'nda Barcelona'nın bir üst turdaki rakibi ise kura çekiminin ardından belli olacak.