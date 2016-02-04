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Arda'lı Barcelona'dan Gol Yağmuru!

İspanya kral kupasında Valencia ile karşılaşan Barcelona rakibine adeta gol oldu yağdı. Arda Turan'ın da asist yaptığı maç 7-0 bitti.

Arda'lı Barcelona'dan Gol Yağmuru!

İspanya kral kupasında Valencia ile karşılaşan Barcelona rakibine adeta gol oldu yağdı. Arda Turan'ın da asist yaptığı maç 7-0 bitti.

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona ile Valencia karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Barcelona 7-0'lık skorla kazandı.
 
Barcelona, maça çok hızlı başladı ve Luis Suarez'in 7 ve 12. dakikalarda, Lionel Messi'nin ise 29. dakikada attığı golle ilk yarım saatte 3 gol buldu. Valencia için ilk yarıdaki kabus bitmedi ve 45. dakikada Shkodran Mustafi'nin kırmızı kartıyla 10 kişi kaldılar.
 
İkinci yarıya biraz daha yavaş giren Barcelona, 59. dakikada Messi'nin golüyle farkı 4'e çıkardı. 74'te Messi hat-trick yaptı. Onu 83'te Suarez'in hat-trick'i izledi. Suarez, 88. dakikada Arda Turan'ın asistiyle birlikte kendisi adına 4, takımı adına 7. golü attı!
 
Barcelona bu skorla Copa del Rey'de finale yükselmeyi neredeyse garantiledi ve 10 Şubat Çarşamba günü Mestalla'da oynanacak maçı bir anlamda prestij maçına çevirdi.
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İspanyaBarcelonaArda TuranLa Liga
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