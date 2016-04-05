Arda İngiltere maçında yok!

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, önemli bir iddiada bulundu. NTV Spor'da konuşan Dilmen, "Arda, İngiltere ile oynayacağımız milli maçta oynayamayacak. Barcelona izin vermiyormuş" dedi.



Arda Turan, geçtiğimiz yıl Barcelona'nın marka transferi olarak takıma geldi ancak, formayı ilk giydiği ocak ayından beri çözülmesi gereken bir sorun var. 27 yaşındaki oyuncu, 34 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'den Katalanlar'a satıldı ama 4 ay olmasına rağmen beklentilerin çok altında. Arda, takıma uyum sağlamak için çaba göstermiyor ya da oyunun içine giremiyor. Ayrıca daha hangi mevkide rahat edebildiğine de karar verilmedi. Orta saha da mı yoksa forvet hattında mı?

ARDA GİRDİ, BARÇA KAN KAYBETTİ"

Cumartesi oynanan El Clasico da Arda hakkındaki şüpheleri alevlendirdi. 74. dakikada Ivan Rakitic yerine oyuna girdi. Bence bu cüretkar bir hamleydi; Lucho (Luis Enrique), takımın daha çok atak yapmasını istedi ama olmadı. Barcelona resmen kan kaybederken Arda oyuna konsantre olamadı ve Ronaldo kazananı belirleyecek olan golü attı.

"BARÇA'DAYSAN YÜZDE 100'ÜNÜ VERECEKSİN"

Turan, fiziki yönden beklentileri karşılıyor ama Barcelona'nın fiziksel olarak isteklerini yerine getirmek zor. Katalanlar oyuncunun her zaman %100'ünü ister ve oyuncu her zaman bunu vermek zorundadır. Diğer takım arkadaşlarından düşük bir tempoda oynuyor. Bunun sebebi oyundan çıktığı zaman meydana gelen kas sakatlıkları olabilir.

"YARATTIĞI HEYECAN BİTMEK ÜZERE..."

Arda Barcelona'ya transfer olurken 6 ay sahalardan uzak kalacağı gerçeğini kabullenerek geldi. Yarım sezon boyunca forma giymedi. Ocakta ilk kez Barcelona formasıyla seyirci karşısına çıkınca herkeste bir heyecan uyandırdı. Ama şu sıralar o heyecan da yitip gitmek üzere.

Futbolcu 13 Lig, 4 Kupa ve 1 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. Rayo ve Getafe'ye 2 gol kaydetti ve 4 kez sarı kart gördü.

"ARDA SADECE MESSI VE INIESTA'YI ÖVMEYİ BİLİYOR"

Arda'nın yaptığı en iyi şey, takım arkadaşlarına soyunma odasında uyum sağlamak. Karizmatik bir duruşu var ve takım arkadaşlarının yanı sıra teknik ekiple de iyi anlaşıyor. Fırsat bulabildiği zamanlarda da Messi ve Iniesta'ya övgüler yağdırmaya bayılıyor.