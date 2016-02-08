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Arda için çin kulübünden dudak uçuklatan teklif

Çin'in Shаnghаi SIPG ve Bеijing Guоаn kulüplеri milli оyuncu Arda Turan için için 100 milyоn еurо'yu gözdеn çıkаrdı

Arda için çin kulübünden dudak uçuklatan teklif

 Avrupa transfer piyasasında Çin kasırgası esiyor. Sezon başı Barcelona'ya transfer olan Arda Turan için flaş bir iddia ortaya atıldı.

3 puan'da yer alan habere göre; Shanghai SIPG ve Burak Yılmaz'ın yeni takımı Beijing Guoan, Barcelona'da forma giyen milli yıldızımıza göz dikti. Shakhtar'lı Alex Teixeira'ya 50 milyon Euro ödeyerek kadrosuna katan ve rekoru elinde bulunduran Çin kulüpleri yeni hedef olarak Arda Turan'ı seçti.

Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG ve Beijing Guoan takımlarının Arda için adeta yarıştığı bildirildi. Her iki ekibin Barça'dan Arda için fiyat istedikleri Katalan ekibinin henüz bir cevap vermediği belirtildi.

5 SEZON İÇİN 100 MİLYON EURO

Pekin ve Shangai ekiplerinin Arda için 100 milyon euro barajını zorlayabilecekleri, 5 sezon için de Arda'ya toplamda 100 milyon euro gibi bir ödeme yapma konusunda istekli oldukları iddia edildi. İspanya cephesinden bu iddialara henüz bir cevap gelmemesi, akıllarda soru işareti bıraktı.
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Arda Turan
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