Arda hakkında bir açıklamada Rüştü Reçber'den!

Bir dönem Barcelona'nın da kalesini koruyan eski milli file bekçisi Rüştü Reçber, şu an aynı takımda forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ın İspanyol ekibinden kendisi gibi bir yıl sonra dönmeyeceğini belirterek, "Orada uzun yıllar forma giyeceği inancındayım" dedi.

Reçber, yaptığı açıklamada, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) dünyaca ünlü takımı Barcelona'ya transfer olan Arda Turan'ın Türkiye'nin gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Kendisinden sonra Barcelona'da oynayan tek Türk futbolcu Arda Turan'ın başarısının kendilerini de mutlu ettiğini dile getiren Reçber, "Arda şu an bizim gururumuz, mutlu olduğumuz bir isim" diye konuştu.

Barcelona'da forma giymeyi hep hayal ettiğini ve bunu gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Rüştü Reçber, "Arda'nın Barcelona'dan benim gibi bir yıl sonra dönmeyeceğini biliyorum. Orada uzun yılar forma giyeceği inancındayım. Arda'nın Türkiye'yi iyi temsil ettiğini söyleyebilirim. Allah yardımcısı olsun kalbimiz ve dualarımız hep onunla olacak"diye konuştu.

Reçber, Avrupa'nın birçok ülkesinde Türk futbolcunun forma giyemediğine, bu sayının artması gerektiğine işaret ederek, "Bakıldığında Avrupa'nın birçok ülkesinde futbolcumuz yok. O zaman kendi içimizde sorgulamamız gerekiyor. Futbolcu ihracatını gerçekleştirmemiz lazım" değerlendirmesinde bulundu.

"Tecrübe Konuşuyor" projesi

Reçber, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Tecrübe Konuşuyor" projesine de değinerek, bunun son derece önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Proje kapsamında gençlerle bir araya geldiklerini anlatan Reçber, şunları kaydetti:

"Proje 3 yıldır devam ediyor. Proje kapsamında daha önce da Ankara'da gençlerle buluştuk. Bu anlamda Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etmek lazım. Projeyle Türkiye'nin her tarafına açılan bir pencere oluşturuldu. Bu pencereden işlerini en iyi yapan, mesleklerini en iyi şekilde icra eden insanlar gençlere tecrübelerini aktararak, örnek oluyor. Ayrıca proje Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlenen etkinliklerle sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına gençlerin ufkunu ve vizyonunu açma adına hayata geçirdikleri proje için teşekkür ediyoruz."