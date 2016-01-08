Arda açıklaması ile İspanyolları Mest etti

İspanya Kral Kupası'nda çarşamba akşamı oynanan ve Barcelona'nın Esponyol'u 4-1 yendiği karşılaşmada ilk kez Katalan formasını giyen Arda Turan, Katalunya radyosuna konuk oldu.



"ÇOK KEYİF ALDIM"

6 ay aradan sonra yeni takımıyla ve yeni arkadaşlarıyla birlikte aynı sahada olmanın zorluklarından bahseden Arda Turan, "İlk gün benim için zordu, heyecanım vardı ama hayatta yapabildiğim en iyi şey futbol oynamak. Ama onun dışında dünyanın en iyi, en iyi stadında en iyi futbolcularla birlikte oynuyorsunuz. Çok keyif aldım" dedi.





"BİZİM GİBİ SIFIRDAN GELMİŞ İNSANLARIN..."

Hayatın zorluklarından bahseden ve bulunduğu konuma tırnaklarıyla kazıyarak geldiğinin altını çizen milli futbolcu, "Öncelikle hayatınızı kazanmak zorundasınız. Hayat için mücadele vermek zorundasınız. Şu anda yaptığım şey benim ve ülkemin insanı için de çok önemli. Ama ben hayatta her zaman şuna inandım. Futbolcuyuz, siz de radyocusunuz. İnsanlar bazen iyi ya da kötü performans sergileyebilirer ama bizim gibi sıfırdan gelmiş insanların asla kötü mücadele etmeye hakkı yok." diyerek İspanyol spikerleri mest eden aforizmayı patlattı.





"BARCELONA FORMASI İÇİN HER ZAMAN ÇOK MÜCADELE EDECEĞİM"

"Bu benim için sahada da geçerli" diyen Arda, "Bazen iyi bazen kötü oynayabilirim ama Barcelona forması için her zaman çok mücadele edeceğim. Aielmin de bunu bildiği için gönlü rahat." ifadelerini kullandı.

"MESSI, BU DÜNYADAN DEĞİL"

Arda, Arjantinli Lionel Messi'ye de övgüler yağdırarak, "Onu ilk gördüğüm günden beri fikrim hiç değişmedi. Dünyanın en iyi futbolcusu Messi ama dikkat Neymar geliyor. Neymar'ı çok sıcak görüyorum ancak Messi bu dünyadan değil" açıklamasında bulundu.





"ÇOK GÜZEL ANILARIM OLDU"

Milli futbolcu, 2013-2014 sezonunda Atletico Madrid forması ile son maçta Nou Camp'ta Barcelona ile berabere kalarak kazandıkları lig şampiyonluğuna atfen "Vicente Calderón'da çok güzel anılarım oldu" ifadesini kullanarak, Vicente Calderón'un her zaman özel bir yeri bulunduğunu, dünyanın en özel stadının burası olduğunu dile getirdi.

"EN ZOR ŞAMPİYONLUKARDAN BİRİYDİ"

Atletico Madrid'in 2014 yılında çok zor bir şampiyonluğu elde ettiğini anlatan Arda, "Dünya tarihindeki en zor şampiyonluklardan biriydi çünkü Real Madrid ve Barcelona gibi dünyanın en iyi futbolcularına sahip iki büyük takımı geride bıraktık. İnanmıştık ve inanılmaz şeyler yaptık" şeklinde konuştu.

SIMEONE'YE ÖVGÜ

Arda Turan, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone için de "Kariyerimdeki en önemli teknik direktör. Ona her zaman hayranlık duyacağım" değerlendirmesini yaptı.





"DUYGUSAL BİR GÜN OLACAK"

La Liga'nın 22. haftasında, doğum günü olan 30 Ocak'ta, Nou Camp'ta Atletico Madrid'e karşı forma giyeceğinin hatırlatılması üzerine ise Arda, "Duygusal bir gün olacak ama Atletico'ya karşı Vicente Calderon'da oynamaktansa sahamızda oynamamız açıkçası daha iyi olacaktır" dedi.

"İĞNELER VURULDU AMA OLMADI"

Lizbon'da 2014'te oynanan Atletico Madrid-Real Madrid Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlığından dolayı forma giyememesinin, hayatında en çok üzüldüğü anlardan birisi olduğunu kaydeden Arda, "Beni oynatmak için her şey yapıldı. İğneler vuruldu ama olmadı" şeklinde ifadeler kullandı.

"FİNALDE GOL ATMASAMDA OLUR"

Şampiyonlar Ligi'nde final oynama hayalini Barcelona ile yaşamak istediğini kaydeden milli futbolcu, "Finalde gol atmasam da olur. Golleri Leo atmaya devam etsin" değerlendirmesinde bulundu.

"HAYALİN ÖTESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Barcelona'ya gelerek hayalinin de ötesini gerçekleştirdiğini belirten Arda, "Barcelona'da oynamak benim için olduğu kadar ülkemdeki çocuklar için de çok önemli çünkü onlar beni örnek alarak, çalışarak, başarılı olacaklarına inanmaya başladılar" diye konuştu.





"GALATASARAY BENİM EVİM"

Arda ayrıca, daha önceki röportajlarında olduğu gibi Katalonya radyosundaki açıklamasında da "Galatasaray benim evim. Orada doğdum, orada büyüdüm" ifadelerini yineledi.

"LUIS OFSAYTTI"

Şampiyonlar Ligi'nde 2002'de oynanan ve o dönem top toplayıcı olarak kendisinin saha kenarında olduğu Galatasaray-Barcelona maçını, Katalan ekibinin Luis Enrique'nin golüyle kazanmasının hatırlatılması üzerine Arda, "Eminim. Luis Enrique ofsayttı" dedi.

"SAHADA ANLAMAM GEREKEN ŞEYLERİ ANLIYORUM"

Milli futbolcu, basketbolda Galatasaray ve Barcelona'yı tuttuğunu, NBA takımları arasında ise "Vefa gösteriyorum" dediği San Antonio'yu sevdiğini söyledi. Arda, İspanya'da 5 yıldır bulunmasına rağmen İspanyolcasını geliştirememesi eleştirilerine de "Sahada anlamam gereken her şeyi anlıyorum. Önemli olan da bu" cevabını verdi.