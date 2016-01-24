Aras Özbiliz neden siyah beyazlı ekibi tercih ettiğini açıkladı

Beşiktaş'ın, Rusya'nın Spartak Moskova takımından kadrosuna kattığı Ermeni futbolcu Aras Özbiliz, siyah-beyazlı takıma transferi nedeniyle çok mutlu olduğunu söyledi.



BJK TV'ye açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile uzun zamandır temas halinde olduklarını vurgulayarak, "Beşiktaş'a transfer olduğum için çok mutluyum. Menajerimle uzun süredir görüşülüyordu. Geçen sezondan beri temas halindeydik ama transfer bu sezona nasipmiş. Beşiktaş'ta çok büyük futbolcular var. Teknik direktör Şenol Güneş de çok üst düzey bir hoca. Şu anda çok iyi bir futbol oynanıyor. O yüzden çok memnunum" diye konuştu.

Beşiktaş'la ilgili babasından güzel şeyler duyduğunu anlatan Aras, "Babam bana, Beşiktaş taraftarının en güvenilir, en sadık, en coşkulu taraftar grubu olduğunu söyledi. Umarım önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız ve bu sezon da şampiyonluk gelecek" ifadesini kullandı.

Aras, kariyerinde ciddi sakatlıklar yaşadığını hatırlatarak, "Zor sakatlıklar geçirdim ama çok şükür şu anda gayet iyiyim. Uzun süreler futboldan uzak kaldım ama önümde güzel zamanlar var" şeklinde konuştu.

İstanbul'dan 1,5 yaşında ayrıldığını belirten siyah-beyazlı takımın yeni transferi, "İstanbul'dan ayrıldığımda çok küçüktüm. Buradan 1,5 yaşında ayrıldım ama burada yaşayan bir ailem var. Hala gidip geliniyor. En son geçen yaz buradaydım" açıklamasında bulundu.

Solak olduğunu ancak kendisini sağ kanatta daha iyi hissettiğini dile getiren Aras, forvet arkasında oynamayı da çok sevdiğini söyledi.

Kaynak: Sporcope.com