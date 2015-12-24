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Arap şeyh Pep Guardiola'ya servet önerdi

Manchester City kulübünün sahibi Birleşik Arap Emirlikleri şeyhi Mansur bin Zayed El Nahyan ezon sonu Bayern Münih'le yollarını ayıracağı söylenen Pep Guardiola'ya tam anlamıyla servet ödeyecek

Arap şeyh Pep Guardiola'ya servet önerdi
 Manchester City kulübünün sahibi Birleşik Arap Emirlikleri şeyhi Mansur bin Zayed El Nahyan ezon sonu Bayern Münih'le yollarını ayıracağı söylenen Pep Guardiola'ya tam anlamıyla servet ödeyecek
Birleşik Arap Emirlikleri şeyhi Mansur bin Zayed El Nahyan'ın sahibi olduğu İngiliz devi Manchester City'nin, sezon sonu Bayern Münih'ten ayrılacağı açıklanan Pep Guardiola'ya yıllık 25 milyon Euro ödeyeceği iddia edildi. 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Guardiola, alacağı bu ücretle 'dünyanın en çok kazanan teknik direktörü' olacak.

GUARDIOLA, CITY YOLUNDA

Bayern Münih'ten sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Pep Guardiola'nın gelecek sezondan itibaren Manchester City'nin başına geçmesi bekleniyor.

EN ÇOK KAZANAN TEKNİK ADAM OLACAK

Alman Bild Gazetesi'ne göre City ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak Guardiola dünyanın en çok kazanan teknik adamı olacak.

BAYERN'DEN 12 MİLYON EURO KAZANIYOR

Gazete, halen Bayern Münih'ten yıllık 12 milyon Euro alan Guardiola'nın maaşının City'de yıllık 25 milyon Euro kazanacağını öne sürdü. Bu da Katalan teknik adamın 3 yıllık sözleşme karşılığında primler hariç 75 milyon Euro kazanacağı anlamına geliyor.

MOURINHO ZİRVEDEYDİ

Chelsea'deki görevine son verilen Jose Mourinho, geçen ağustos ayında yıllığı 14 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşmenin altına imza atıp; en çok kazanan teknik adam unvanını eline geçirmişti.

(Kaynak: NTV Spor)
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