Ara dönemi son haftasında Galatasaray'da sakatlıklar can sıkıyor

Bu sezon deplasman maçlarında sıkıntı çeken sarı kırmızılı ekip Kayserispor karşılaşması öncesinde 4 kritik eksik moralleri bozuyor
Galatasaray'da yarın oynanacak Kayserispor karşılaşmasında sakatlıkları bulunan 4 oyuncu forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı ekip, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Galatasaray'da sakatlıkları süren Hamit Altıntop, Jason Denayer, Burak Yılmaz ve Wesley Sneijder forma giyemeyecek.
6 OYUNCU KART SINIRINDA
Öte yandan sarı-kırmızılılarda geride kalan haftalarda 3'er sarı kart gören Chedjou, Hakan Balta, Semih Kaya, Sabri Sarıoğlu, Yasin Öztekin ve Olcan Adın, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde ligin ikinci yarısının ilk maçı olan Medicana Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. - İSTANBUL