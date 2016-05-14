Antrenör Hakemin Üstüne Yürüdü

matör Küme Play-Off B grubunun final maçında Hendek Gençlikspor ve Çaybaşı Bekirpaşaspor, Erenler Atatürk Stadı'nda dün akşam karşı karşıya geldi. Kazanan takımın Süper Amatör Lig'e yükseleceği karşılaşma 2-0 Çaybaşı Bekirpaşaspor üstünlüğü ile sürerken, Hendek Gençlikspor antrenörü Şener Gürsel cezalı olmasına rağmen saha içerisine girerek müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan'ın üzerine yürüdü. Olaya müdahale eden emniyet güçleri Şener Gürsel'i saha dışına çıkarmakta zorlandı. Olaylar yatıştı derken, polislerin elinden kurtulan Gürsel müsabaka oynanırken yeniden saha içine girerek hakeme ulaşmaya çalıştı. Saha kenarında yaşanan kısa kovalamacanın ardından Gürsel polisler tarafından saha dışına alındı.



Karşılaşmanın 2-1 Çaybaşı Bekirpaşaspor üstünlüğü ile sona ermesinin ardından polis eşliğinde soyunma odasına giden hakemlere saldırı meydana geldi. Hakem Atilla Karaoğlan ve yardımcıları Hakan Adlı ve Bahadır İleri, Hendek Gençlikspor taraftarları ve yöneticilerinin soyunma odası önünden ayrılmaması nedeni ile içeride mahsur kaldılar. 30 dakika süren arbede sonunda takviye polis ekiplerinin gelmesi ile olaylar güçlükle yatıştırıldı.

Bu karşılaşma sonrası başlaması gereken Kışlaçayspor - Sapanca Kurtköyspor maçı ise olaylar nedeniyle 45 dakika geç başladı.