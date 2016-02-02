Antrenmanda Boyko şov!

Süper Ligin 20.haftasında Gaziantepspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarına başladı.

Antrenmana, yeni transferler Boyko, Marcelo ve Alexis'in de katıldığı idman tam kadro yapıldı. Bir aydır zaman zaman takım çalışmalarında yer alan fakat topla yapılan antrenmanlara katılmayan Tolgay Arslan 7 aylık aranın ardından antrenmanın tamamında yer alarak çift kale maçta oynadı.

Bu oyuncusunun da takımla birlikte çalışması, Teknik Direktör Şenol Güneş'i iyice keyiflendirdi.

BOYKO'DAN SÜPER KURTARIŞLAR

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idmana koşu çalışmaları ile başlayan futbolcular 5'e 2 ve kenar ortaları ile antrenmana devam etti. Siyah Beyazlıların idmanı dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi. Çift kale maçta Turuncu takımın kalesini koruyan Denys Boyko başarılı kurtarışları ile dikkat çekti. Boyko'nun takımı maçı 10-2 kazanırken diğer yeni transferler Marcelo ve Alexis'in takıma çok çabuk uyum sağladığı görüldü. Beşiktaş, Gaziantepspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çift idman ile devam edecek.