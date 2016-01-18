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Anthony Martial'in sözleşmesindeki detaylar şaşırttı

Monaco'dan Manchester United'a transfer olan yıldız oyuncu Anthony Martial'in sözleşme şartları ortaya çıkınca şartlar arasındaki performans bonusları dikkat çekti

Anthony Martial'in sözleşmesindeki detaylar şaşırttı

 19 yaşındaki Fransız oyuncu için ödenen bonservis bedeli resmi olarak açıklanmamış ve rakam sürekli spekülasyon nedeni olmuştu. Bu transferin resmi belgeleri ortaya çıktı. 

Manchester United, Anthony Martial'in bonservisi için Monaco'ya 50 milyon avro ödemeyi kabul etti. 50 milyon avronun 30'unu peşin ödeyen United, 20 milyon avroyu 1 Haziran 2016'da ödeyecek.

İşte bonus maddeleri:

*Anthony Martial ile 4 yıllık sözleşmeye imza atan Manchester United, genç oyuncunun sözleşme süresi boyunca United formasıyla resmi maçlarda 25 gol atması halinde Monaco'ya 10 milyon avro ödeyecek.

*Manchester United, Anthony Martial'in sözleşme süresi boyunca Fransa A Milli Takımı ile 25 maça çıkması halinde Monaco'ya 10 milyon avro ödeyecek.

*Manchester United, Anthony Martial'in sözleşme süresinde Ballon d'Or için aday gösterilmesi halinde Monaco'ya 10 milyon avro ödeyecek.

Anthony Martial, Manchester United ile 2019 yılında sona erecek sözleşmesi süresinde bu 3 maddeyi gerçekleştirebilirse, Manchester United'ın Monaco'ya ödediği bonservis 80 milyon avroyu bulacak.

Kaynak : Sporx

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