Antalyaspor’da Hedef Avrupa Kupaları

Antalyaspor Kulübü Başkanı Gültekin Gencer, ligi 45 puanla 9'uncu sırada tamamladıklarını hatırlattı. Sezona ligi ilk 10 takım arasında bitirme hedefiyle başladıklarını anlatan Gencer, sezon içerisinde teknik direktör değişikliği gibi istemedikleri bazı olaylar yaşadıklarına değindi. Devre arasında kırmızı beyazlı takımda yeniden yapılanma süreci başladığını anlatan Gencer, Portekizli teknik direktör Jose Morais'in göreve başlaması ve yeni futbolcularla takımın daha iyi duruma geldiğini söyledi.
"BAŞARI ELDE ETTİK"
Devre arasında yaşanan değişim sürecinin 5- 6 hafta öncesinde gerçekleştirmeleri halinde Antalyaspor'un bu sezon Avrupa kupalarında oynayan bir takım olabileceğini savunan Gencer, "Bu sezon elde edilen başarıyı küçümsememek lazım. Gerçekten bir başarı elde ettik. Süper Lig'e yeni çıkan, devre arasında yapılanma süreci yaşayan bir takım olarak hem ligde başarı yakaladık hem de kentte futbol coşkusunu artırdık. Stadımızda seyirci sayımız arttı. Bu da başarımızın en büyük göstergelerinden biri" diye konuştu.