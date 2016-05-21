Antalyaspor’da Hedef Avrupa Kupaları

Antalyaspor Kulübü Başkanı Gültekin Gencer, ligi 45 puanla 9'uncu sırada tamamladıklarını hatırlattı. Sezona ligi ilk 10 takım arasında bitirme hedefiyle başladıklarını anlatan Gencer, sezon içerisinde teknik direktör değişikliği gibi istemedikleri bazı olaylar yaşadıklarına değindi. Devre arasında kırmızı beyazlı takımda yeniden yapılanma süreci başladığını anlatan Gencer, Portekizli teknik direktör Jose Morais'in göreve başlaması ve yeni futbolcularla takımın daha iyi duruma geldiğini söyledi.





"BAŞARI ELDE ETTİK"

Devre arasında yaşanan değişim sürecinin 5- 6 hafta öncesinde gerçekleştirmeleri halinde Antalyaspor'un bu sezon "BAŞARI ELDE ETTİK"Devre arasında yaşanan değişim sürecinin 5- 6 hafta öncesinde gerçekleştirmeleri halinde Antalyaspor'un bu sezon Avrupa kupaları nda oynayan bir takım olabileceğini savunan Gencer, "Bu sezon elde edilen başarıyı küçümsememek lazım. Gerçekten bir başarı elde ettik. Süper Lig'e yeni çıkan, devre arasında yapılanma süreci yaşayan bir takım olarak hem ligde başarı yakaladık hem de kentte futbol coşkusunu artırdık. Stadımızda seyirci sayımız arttı. Bu da başarımızın en büyük göstergelerinden biri" diye konuştu.

Transfer döneminin başlamasıyla takımı güçlendirmek için bir kaç futbolcu takviye etmeyi planladıklarından bahseden Gencer, şöyle konuştu: "Kadroya yapılacak ufak tefek dokunuşlarla gelecek sezon ligi daha iyi yerde bitiririz. Bu sezon ligi üst sıralarda bitiren bazı takımlar gelecek yıl aynı başarıyı gösteremeyecek. Bizim kadromuzdaki futbolcular daha ilk yıllarını birlikte geçiriyor. Gelecek sezon için bir kaç takviye yapacağız. Başarılı bir sezon geçirdik. Gelecek sezon hedefimiz ilk 5 takım arasında yer almak. önceliğimiz Avrupa kupalarında katılmak olacak. Yapacağımız transferlerle sürekli Avrupa kupalarında oynayan Antalyaspor yaratacağız."