Antalyaspor ve Trabzonspor 40.Kez Karşılaşıyor!

Antalyaspor , yarın sahasında Trabzonspor ile 40'ıncı randevuya çıkıyor. Kırmızı beyazlıların yurt dışında olan yıldız oyuncusu Eto 'o ile cezalı Sakıb forma giymeyecek.

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor, yarın saat 20.00'de Antalya Arena'da karşılaşacak. Maçın hazırlıklarını basına kapalı gerçekleştiren Antalyaspor'da sakatlığı nedeniyle ülkesinde tedavi gören Brezilyalı Chico ile cezalı Sakıb forma giyemeyecek. Kamerunlu dünya yıldızı Samuel Eto'o da FIFA Başkanı Gianni İnfantino'nun davetlisi olarak gittiği Meksika'dan yarın akşam dönecek ve maça yetişemeyecek.

KIRKINCI RANDEVU

Antalyaspor ile Trabzonspor Süper Lig'deki 40'ıncı maçını oynayacak. Trabzonspor bu maçların 24'ünde sahadan galip ayrılırken, sadece 6 maçı kaybetti ve 9 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor, Trabzonspor ile oynadığı son 4 maçı kaybetti. Antalyaspor, Trabzonspor'u yendiği 6 maçın 5'ini iç sahada oynadı. Trabzonspor, Antalyaspor deplasmanında oynadığı 19 maçın sadece ikisinde rakibine gol atamadı.

Öte yandan sahasında oynadığı son 6 maçta yenilmeyen Antalyaspor, 5 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Bu süre içinde Antalyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi 4'er gol atarak mağlup etti. Toplamda 16 gol atan kırmızı beyazlılar, maç başına 3.2 gol ortalamasına ulaştı. Trabzonspor ise bu sezon Süper Lig'de Mersin İdmanyurdu'nun ardından 11 mağlubiyetle deplasmanda en çok maç kaybeden takım oldu.