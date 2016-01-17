Antalyaspor'un mağlubiyetine Samuel Eto'da engel olamadı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki Turkcell Haftanın Maçında Antalyaspor ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaştı.

Antalya Arena'da oynanan karşılaşmada Abdullah Avcı'nın ekibi Başakşehir, 2-1 kazandı.

Edin Visca'nın 8. dakikada attığı golle öne geçen Başakşehir'e 16. dakikada M'Billa Etame cevap verdi. İlk devre 1-1 tamamlanırken, 52'de Mehmet Batdal takımına yeniden skor üstünlüğünü kazandırdı ve maç bu skorla bitti.

Antalyaspor'da yeni transferlerden Ramon Motta ve Samuel Inkoom bu karşılaşmada sahne aldı. İlk golün asistini yapan Samuel Eto'o'nun gol için çabaları sonuç vermedi, Antalyaspor evinde önemli bir 3 puan bıraktı

Bu sonucun ardından Antalyaspor 21 puanda kalırken, Medipol Başakşehir 32puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor deplasmanda Gençlerbirliği ile mücadele edecek. Medipol Başakşehir ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

ANTALYASPOR 1 - 2 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Stat: Antalya ArenaHakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Çimen, Serkan Olguncan

Antalyaspor: Fornezzi, Lokman Gör, Sezer Badur (Dk. 63 Inkoom), Motta, Sakıp Aytaç, Chico, Serdar Özkan, Makoun (Dk. 80 Emre Akbaba), Kadir Bekmezci (Dk. 63 Birkan Öksüz), Mbilla, Eto'o

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Yalçın Ayhan, Bekir İrtegün, Mahmut Tekdemir, Mossoro (Dk. 81 Badji), Doka (Dk. 75 Cenk Ahmet Alkılıç), Emre Belözoğlu, Uğur Uçar, Alparslan Erdem, Visca, Mehmet Batdal (Dk. 81 Cikalleshi)

Goller: Dk. 8 Visca, Dk. 52 Mehmet Batdal (Medipol Başakşehir), Dk. 16 Mbilla (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Makoun, Dk. 51 Mbilla, Dk. 76 Birkan Öksüz, Dk. 79 Chico, Dk. 83 Motta (Antalyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın 8. dakikasında Medipol Başakşehir öne geçti. Gelişen Medipol Başakşehir atağında sol kanattan ceza sahasına giren Mossoro, topu ortada bulunan Emre Belözoğlu'na aktardı. Emre'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Visca'nın şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden ağlarla buluştu: 0-1

13. dakikada Doka'nın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Fornezzi'nin son anda müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına döndü. Dönen topu önünde bulan Mahmut Tekdemir'in şutunda, Fornezzi meşin yuvarlağı kornere çeldi.

16. dakikada Antalyaspor, karşılaşmada beraberliği yakaladı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Eto'o'nun yerden ortasında, kaleci Volkan Babacan'ı geçen topa altı pasta kayarak vuran Mbilla, takımına beraberliği getirdi: 1-1

23. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mbilla, ceza sahasına giren Eto'o'ya pas verdi. Defans oyuncularını geçerek kaleci Volkan Babacan'la karşı karşıya kalan Eto'o'nun şutunda, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı.

24. dakikada Motta'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içerisinde Lokman Gör'ün kafa şutunda top az farkla auta çıktı.

26. dakikada sol kanattan aldığı topla ceza sahası ön çizgisine kadar gelen Eto'o, sağ çaprazda bulunan Serdar Özkan'a pas verdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Serdar Özkan'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'ın müdahalesiyle oyun alanına döndü.

28. dakikada Medipol Başakşehir'in kazandığı serbest vuruşu kullanan Doka, topu ceza sahasına ortaladı. Oluşan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulunan Visca'nın şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İKİNCİ YARI

46. dakikada Doka'nın uzun pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Visca'nın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Fornezzi'nin müdahalesiyle yan direğe çarparak kornere çıktı.

52. dakikada Medipol Başakşehir yeniden öne geçti. Doka'nın sağ kanattan kullandığı kornerde, savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza sahasında Bekir kafayla arkaya gönderdi. Kaleye yakın mesafede topla buluşan Mehmet Batdal'ın şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2

60. dakikada Motta'nın sol kanattan ceza sahasına yerden yaptığı ortada, Mbilla'nın kaleci Volkan Babacan'dan önce topuğuyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

66. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Mehmet Batdal'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

78. dakikada Eto'o'nun pasıyla ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Inkoom'un şutunda, kaleci Volkan Babacan gole izin vermedi.

85. dakikada serbest vuruş kullanan Motta'nın ceza sahasına yaptığı ortada, Mbilla kafa vuruşuyla topu direğin üzerinden auta gönderdi.

90. dakikada Motta'nın sol kanattan yaptığı ortaya, Inkoom'un topa gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, karşılaşma Medipol Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.