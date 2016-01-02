Antalyaspor'un genç yıldızı Emrah Başsan paylaşılamıyor

Antalyaspor'un genç yıldızı Emrah Başsan'a Avusturya 2'nci Ligi ve Suudi Arabistan'da bir takımından teklif geldi. Antalyaspor'un transferine sıcak baktığı Emrah'ın iki takım arasında tercih yapacağı kaydedildi.

PTT 1'inci Ligi ekiplerinden Karşıyaka'nın Ahmet Aras, Erman Kılıç, Can Arat, Josip Kvesiç, Ömer Kandemir ve Raish M'bolhi ile ilgilendiği, futbolcuların da bu transfere sıcak baktığı belirtildi.

İzmir'in PTT 1'inci Ligi'ndeki diğer temsilcisi Göztepe'nin de Lamine Diarra'yi transfer etmek istediği açıklandı. Adana Demirspor'dan transfer teklifi alan Kadir Bekmezci'nin ise Antalyaspor'dan ayrılmak istemediği için teklife olumlu yanıt vermediği belirtildi.