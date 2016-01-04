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Antalyaspor transfer bombasını patlattı

Samuel Eto'o transferi ile dünya da gündem olan Antalyaspor Chelsea'nin eski yıldızı Michael Essien ismi ile anlaştıklarını duyurdu

Antalyaspor transfer bombasını patlattı
 Sezon başında Kamerunlu golcü Samuel Eto'o transferiyle gündemi bir hayli meşgul eden Antalyaspor, devre arasının da gözde takımlarından biri olacak gibi gözüküyor. Afrika ve Yunan basınında yer alan haberlere göre, Akdeniz ekibi Ganalı yıldız Michael Essien'in transferi için girişimlerini sürdürüyor.
"ETO'O ARACI OLDU, ANLAŞMA SAĞLANDI"

Panathinaikos'ta forma giyen Essien ile Samuel Eto'o'nun da aracılığıyla anlaşmaya vardığı kaydedilen Antalyaspor'un, Yunan kulübü ile anlaşma zemini aradığı belirtildi.

KİRALIK FORMÜLÜ

Sezon başında geçirdiği sakatlıktan dolayı Yunanistan'da sadece son 4 maçta sahada yer alabilen 33 yaşındaki oyuncunun, kiralık olarak Antalyaspor'a gelebileceği ifade edildi.
DÜNYA DEVLERİNDE OYNADI

Kariyeri boyunca yaklaşık 50 milyon euro bonservis ödenen yıldız orta saha, Lyon, Chelsea, Real Madrid ve Milan gibi dev kulüplerde forma giydi.
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