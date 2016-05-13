Antalyaspor-Trabzonspor Maçı Ne Zaman Oynanacak?

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor. Peki Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor? İşte detaylar...

Süper Lig'in 33'üncü haftasında bu akşam deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak olan Trabzonspor, genç ağırlıklı kadrosuyla Antalyaspor'u da yenerek taraftarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

Bu sezon deplasmanda oynadığı 16 maçtan sadece 4 galibiyet çıkarabilen Karadeniz ekibi, Antalya deplasmanında bu şanssızlığına son vermeyi amaçlıyor. Bu akşam Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan Antalyaspor - Trabzonspor maçı saat 20.00'de başlayacak ve Lig TV'den canlı yayınlanacak.

Bordo mavili ekipte cezalı Aykut Demir, kadro dışı oyuncular Sefa ve Özer ile 'Kulübe hizmetlerinden dolayı teşekkür edilen' Fatih ve Marin de bu maçta yer alamayacak. Ayrıca sakatlıkları bulunan Akakpo, Douglas, Musa, Muhammet Demir ve Ramazan da Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Hami Mandıralı'nın Antalyaspor deplasmanında da genç ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkması bekleniyor.

6 OYUNCU KART SINIRINDA

Trabzonspor'da, Antalyaspor mücadelesi öncesinde 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo- mavililerde Mehmet Ekici, Cardozo, Salih, Okay ve Bosingwa'nın 3'er sarı kartı bulunuyor. Teknik Direktör Hami Mandıralı, ceza sınırındaki oyunculara dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

ANTALYASPOR İLE 40'INCI RANDEVU

Trabzonspor ile Antalyaspor, bu akşam ligde 40'ıncı kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 39 lig maçında Trabzonspor'un galibiyetlerde 24-6 üstünlüğü bulunuyor. 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor bu karşılaşmalarda rakip fileleri 71 kez havalandırırken, kalesinde ise 33 gol gördü. İki takım arasında ligin ilk yarısında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynan mücadeleden Trabzonspor 3-0 galip ayrılmıştı.