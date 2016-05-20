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Antalyaspor Teknik Direktörü Oyuncularına Sert Konuştu
Antalyaspor Teknik Direktörü Jose Morair, Gaziantepspor karşısında alınan yenilgi sonrasında oyuncularını eleştirdi. Morair sahada futbol oynarken adeta yapacakları tatili düşünüyorlardı dedi.
20 Mayıs 2016 Cuma 11:13
Antalyaspor Teknik Direktörü Jose Morais, Gaziantepspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Oyuncularım sanki sahada tatili düşünüyorlardı" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor, deplasmanda Gaziantepspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Morais, "Öncelikle kolay bir maç olmadı iki takım açısından. Biz sahaya galibiyet için çıktık. Ama ilk yarıda deyim yerindeyse fazla görünmedik. Çok fazla gol pozisyonumuz yoktu, şutumuz dahi yoktu. Sanki futbolcularım sahada tatili düşünüyorlar gibiydi. Diğer taraftan da baktığımızda Gaziantepspor takımı kazanmak zorunda olduğu bir maça çıktı. Sonucu etkileyecek hamleler yaptı. Geçişleri olsun yapmak zorunda olduğu şeyleri başardılar. Bunun için onları tebrik ederim. Kendi oyuncularımı da tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
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