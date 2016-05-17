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Antalyaspor Ronaldinho için Düğmeye Bastı!
Antalyaspor başkanı Gültekin Gencer Brezilyalı futbolcu için İstanbul’da kritik bir görüşme gerçekleştiriyor. Eğer görüşme olumlu sonuçlanırsa Ronaldinho Antalyaspor’da forma giyecek. Ayrıntılar haberimizde.
17 Mayıs 2016 Salı 13:03
Sezon başı Samuel Eto'o'yu kadrosuna katarak sadece Türkiye'de değil, dünyada da büyük ses getiren Antalyaspor, yeni sezona da bomba bir transferle girmek istiyor.
Geçtiğimiz günlerde Samuel Eto'o'nun referansıyla Brezilyalı yıldız Ronaldinho için girişimlerde bulunan başkan Gültekin Gencer, FANATİK'e yaptığı açıklamada Ronaldinho transferinde çok kritik bir noktada olduklarını belirtti.
Yıldız oyuncuyu kadrolarına katmak için şu anda İstanbul'da olduklarını ve çok kritik görüşmeler yaptıklarını belirten Gencer, "Ronaldinho tarafından 24 saat içinde teyit bekliyoruz. Eto'o'yla Meksika'da zaten konuşmuşlardı. Bir bakarsınız iki saat içinde de transferi açıklayabiliriz" dedi.
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