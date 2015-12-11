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Antalyaspor - Mersin İdman Yurdu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Antalyaspor - Mersin İdman Yurdu Maçı golleri ve geniş özeti izle
Antalyaspor - Mersin İdman Yurdu maçı ne zaman? - Antalyaspor - Mersin İdman Yurdu maçı hangi kanalda? - Antalyaspor - Mersin İdman Yurdu maçı saat kaçta? - Antalyaspor - Mersin İdman Yurdu Maçı golleri ve geniş özeti izle, Antalyaspor - Mersin İdman Yurdu arasındaki müsabaka 12 Aralık 2015 Cumartesi saat 19:00'da lig tv ekranlarında olacak Eto'lu Antalya Mersin karşısında mutlak galibiyet parolası ile çıkıyor, Mersin idman Yurdu ise puan veya pualar bulup düşme hattından çıkma peşinde
11 Aralık 2015 Cuma 15:19
Antalyaspor - Mersin İdman Yurdu maçı ne zaman? - Antalyaspor - Mersin İdman Yurdu maçı hangi kanalda? - Antalyaspor - Mersin İdman Yurdu maçı saat kaçta? - Antalyaspor - Mersin İdman Yurdu Maçı golleri ve geniş özeti izle, Antalyaspor - Mersin İdman Yurdu arasındaki müsabaka 12 Aralık 2015 Cumartesi saat 19:00'da lig tv ekranlarında olacak Eto'lu Antalya Mersin karşısında mutlak galibiyet parolası ile çıkıyor, Mersin idman Yurdu ise puan veya pualar bulup düşme hattından çıkma peşinde
Spor Toto Süper Lig takımlarından Mersin İdmanyurdu, deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Tevfik Sırrı Gür Stadı'ndan yapılan antrenman öncesi teknik direktör Bülent Korkmaz, futbolcular ile bir araya gelerek deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçının önemini anlattı. Korkmaz, bu maçın galibiyetle sonuçlanması için futbolcuların oyun alanında daha dikkatli olmaları hakkında uyarılarda bulundu. Uyarıların ardından futbolcular önce düz koşu, sonra dar alanda pas çalışması ve ardından çift kale maçı yaptı. Maç sonunda Korkmaz, futbolculara yapılan hataları hatırlatıp, ardından tekrarlanmaması konusunda uyarılarda bulundu.
Antalyaspor maçının çok önemli olduğunu belirten teknik direktör Bülent Korkmaz, "Çaykur Rize maçını unuttuk. Önümüzdeki Antalyaspor maçına bakıyoruz. Buradan aldığımız 3 puanla yolumuza devam etmek istiyoruz. Artık çıkışımızı sürdürmek zorundayız. Hedefimiz alt sıralardan kurtulmak. Bunun için kalan tüm maçlarımızı kazanmaktan başka çaremiz yok. Bu kentte herkesin bu takıma sahip çıkmasını istiyoruz. Khalili'nin sakatlanması bizleri son derece üzdü, ama kısa sürede inşallah iyileşir" dedi.
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Anahtar Kelimeler:AntalyasporMersin Idman Yurdu
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