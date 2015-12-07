Antalyaspor Kötü Gidişatın Faturasını Yusuf Şimşek'e Kesti

Son altı haftadır galip gelemeyen Antalyaspor'da kötü gidişatın faturası Teknik Direktör Yusuf Şimşek'e kesildi, yeni teknik direktörün kim olacağı henüz belli değil
Kırmızı beyazlı yönetim kurulu bugün yaptığı toplantı sonrası Yusuf Şimşek’le karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetti.
Süper Lig’de aldığı başarısız sonuçlar sonrası eleştirilen son oynadığı Torku Konyaspor maçında da sahadan 3-2 mağlup ayrılan Antalyaspor’da yönetim kurulu teknik direktörle yolları ayırma kararı aldı.
Bu akşam saatlerinde yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrasında genç teknik adam Yusuf Şimşek’le karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi. Yönetimin yeni teknik adam arayışlarına ise hemen başladığı, Süper Lig'in 15. haftasında, 12 Aralık Cumartesi günü Antalya'da oynanacak Mersin İdmanyurdu maçına takımın başında yeni teknik adamın çıkacağı ifade edildi.