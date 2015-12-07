Antalyaspor Kayıplarda 6 Haftadır Galibiyeti Unuttu

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Torku Konyaspor'a 3-2 mağlup olan Antalyaspor, ligde 6 haftadır galibiyete hasret kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Torku Konyaspor ile karşılaşan Antalyaspor, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Sezon başında kadrosuna dünyaca ünlü golcü oyuncu Samuel Eto'o'yu katan Antalyaspor, ligde oynadığı son 6 maçta galibiyete hasret kaldı. Kırmızı-beyazlılar ligde oynadığı 14 maç sonunda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 10. sırada yer aldı.

6 HAFTADA 3 BERABERLİK VE 3 YENİLGİ

Ligde en son 8. haftada deplasmanda Bursaspor'u Samuel Eto'o ve Emrah Başsan'ın golleriyle 2-0 mağlup eden Akdeniz temsilcisinin 6 haftadır galibiyet anlamında yüzü gülmüyor. Antalyaspor son 6 haftada 3 yenilgi, 3'de beraberlik aldı.

İLK 8 HAFTADA 4 GALİBİYET

Spor Toto Süper Lig'e bu sezon yükselen Antalyaspor, lige de fırtına gibi başlarken ilerleyen haftalarda istediği sonuçları alamayarak sıralamada 10'unculuğa kadar geriledi. Kırmızı-beyazlılar ligde oynadığı ilk haftada 4 galibiyet elde ederken, yalnızca 2 yenilgisi ve 2'de beraberliği vardı. Antalyaspor, ligde ilk yenilgisini de 3'üncü haftada İstanbul'da Fenerbahçe'ye karşı almıştı.

YUSUF ŞİMŞEK'İN CEZASININ BİTMESİ DE FAYDA ETMEDİ

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında oynadığı Kasımpaşa maçında hakem tarafından oyundan atılan ve daha sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 7 maç ceza alan Antalyaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'in, cezasının bitmesi ve Torku Konyaspor maçında takımının başında yer alması da kötü gidişe dur diyemedi. Kırmızı-beyazlı takım, Teknik Direktör Yusuf Şimşek'in cezalı olduğu maçlarda oynadığı 6 lig maçında yalnızca 1 kez galip gelirken, 2 yenilgi ve 3'de beraberlikle sahadan ayrılmıştı. Antalyaspor, Teknik Direktör Yusuf Şimşek'in olmadığı maçlarda toplamda 6 puan toplayabildi. - ANTALYA