Antalyaspor gemileri yaktı Pato'yu istiyor!

2.5 yıl için Çin’den 27.5 milyon Dolar’lık teklif alan Eto’o gitmeye hazırlanırken, Güney ekibi de bonservis olarak 10 milyon Dolar’ı kasaya koymayı hedefliyor.



Başkan Gencer, Eto’o ayrıldıktan sonra rüzgarın kesilmesini istemiyor. Gencer, 26 yaşındaki Brezilyalı forvet Pato’ya kafayı taktı. Pek çok kulüple adı anılan, hatta İngilizler’in Liverpool’a yazdığı Pato için Başkan, menajerleri görevlendirdi. Eto’o’yu getiren menajerlerin Gencer’e, “Başkan, Pato diyorsun ama kulübü (Corinthians) 10 milyon Euro, kendisi 5 milyon Euro ister” dediği öğrenildi.



Antalyaspor’un patronu ise, “Para sorun değil. Siz görüşmelere başlayın, ben sponsor bulurum.” dedi.

Kaynak : Fanatik