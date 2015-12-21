Antalyaspor - Gaziantepspor Maçını Canlı İzle - Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, sahasında oynayacağı Mersin İdmanyurdu maçının hazırlıklarını sürdürdü. Dünkü antrenmanda takımı çalıştıran Kaptan Samuel Eto’o, bugünkü idmanda da altyapı sorumlusu Mehmet Uğurlu ile birlikte çalışmayı idare etti.

Altyapıdan sorumlu Mehmet Uğurlu yönetiminde, Hasan Subaşı Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular istasyon çalışmasının ardından iki gruba ayrıldı. Antrenmanda bir grup, top kapma ve pas çalışması yaptı. Eto'o'nun liderliğindeki ikinci grup ise taktik, defans ve hücum ağırlıklı çalıştı. Antrenmanı sık sık durduran Eto’o, defans bölgesindeki arkadaşlarından dikkatli, risk almadan ve kontrollü pas yapmalarını istedi.

Yusuf Şimşek ve ekibinin Antalyaspor'dan ayrılmasının ardından yönetim tarafından Takım Kaptanı Samuel Eto'o, antrenmanın koordinasyonunu sağladı. Takımın motivasyonunu artırmak için teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeliyle toplantılar yapan Eto’o’nun görevini bir hayli ciddiye aldığı gözlendi.

Mersin İdmanyurdu maçının hazırlık programını Mehmet Uğurlu ile koordine eden Eto'o, sabah erken saatlerde Hasan Subaşı Tesisleri'ne geldi. Uzun süredir günde tek antrenmanla maçlara hazırlanan Antalyaspor'da Eto'o ve Mehmet Uğurlu, antrenman sayısını ikiye yükseltti. Sabah ve akşam antrenmanları öncesi futbolcularla kısa toplantı yapan Eto'o, takım arkadaşlarına Mersin İdmanyurdu maçını mutlak kazanmaları gerektiğini vurguladı.