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Antalyaspor Gaziantepspor Maçına Konsantre!
Antalyaspor Spor Toto Süper Lig’in son haftasında oynayacağı Gaziantepspor maçına konsantre olmuş durumda. Detaylar haberimizde.
16 Mayıs 2016 Pazartesi 13:46
Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Trabzonspor’u 7-0 mağlup eden Antalyaspor, Gaziantepspor mesaisine başladı. Portekizli Teknik Direktör Jose Morais yönetimindeki antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrıldı. Ayak tenisi oynayan futbolcular daha sonra küçük sahada maç yaptı. Antrenmanda futbolcular ve teknik heyetin neşeli olduğu gözlendi.
Antrenmana izinli Eto'o, sakat Motta, Oktay ve Chico katılmadı.
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