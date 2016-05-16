Antalyaspor Gaziantepspor Maçına Konsantre!

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Trabzonspor’u 7-0 mağlup eden Antalyaspor, Gaziantepspor mesaisine başladı. Portekizli Teknik Direktör Jose Morais yönetimindeki antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından iki gruba ayrıldı. Ayak tenisi oynayan futbolcular daha sonra küçük sahada maç yaptı. Antrenmanda futbolcular ve teknik heyetin neşeli olduğu gözlendi.

Antrenmana izinli Eto'o, sakat Motta, Oktay ve Chico katılmadı.