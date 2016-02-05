Antalyaspor - Fenerbahçe maçını canlı izle - ne zaman? - hangi kanalda? - hangi radyoda?

Sarı lacivertlilerin tek hedefi zorlu deplasmanda kazanıp Beşiktaş'ı biraz daha baskı altına almak. Teknik direktör Morais'in beyin kanaması geçirmesi nedeniyle moralsiz günler geçiren ev sahibi ekip ise güçlü rakibini yenerek kötü gidişe nokta koyma hedefinde.
Kritik karşılaşmada Fenerbahçe'de Ba, Meireles ve Kjaer yok.
ANTALYASPOR - FENERBAHÇE
MUHTEMEL 11'LER
ANTALYASPOR: Fornezzi, Inkoom, Celutska, Sakıb, Motta, Makoun, Zeki, Mbilla, Danilo, Etoo, Gökhan
TEKNİK DİREKTÖR: Morais
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Alves, Kadlec, Caner, Mehmet Topal, Josef, Diego, Nani, Markovic, Fernandao
TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira
STAT: Antalya
HAKEM: Ali Palabıyık
SAAT: 20.00
YAYIN: Lig TV
Sarı lacivertlilerin tek hedefi zorlu deplasmanda kazanıp Beşiktaş'ı biraz daha baskı altına almak. Teknik direktör Morais'in beyin kanaması geçirmesi nedeniyle moralsiz günler geçiren ev sahibi ekip ise güçlü rakibini yenerek kötü gidişe nokta koyma hedefinde.