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Antalyaspor - Fenerbahçe maçını canlı izle - ne zaman? - hangi kanalda? - hangi radyoda?

Ligin flaş ekiplerinden Antalyaspor bu akşam sahasında lider Fenerbahçe'yi ağarlıyor, karşılaşma saat 20:00'da başlayacak ve LigTV ekranlarında naklen yayınlanacak

Antalyaspor - Fenerbahçe maçını canlı izle - ne zaman? - hangi kanalda? - hangi radyoda?

 Sarı lacivertlilerin tek hedefi zorlu deplasmanda kazanıp Beşiktaş'ı biraz daha baskı altına almak. Teknik direktör Morais'in beyin kanaması geçirmesi nedeniyle moralsiz günler geçiren ev sahibi ekip ise güçlü rakibini yenerek kötü gidişe nokta koyma hedefinde. 



Kritik karşılaşmada Fenerbahçe'de Ba, Meireles ve Kjaer yok. 



ANTALYASPOR - FENERBAHÇE



MUHTEMEL 11'LER



ANTALYASPOR: Fornezzi, Inkoom, Celutska, Sakıb, Motta, Makoun, Zeki, Mbilla, Danilo, Etoo, Gökhan

TEKNİK DİREKTÖR: Morais



FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Alves, Kadlec, Caner, Mehmet Topal, Josef, Diego, Nani, Markovic, Fernandao 

TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira



STAT: Antalya

HAKEM: Ali Palabıyık

SAAT: 20.00

YAYIN: Lig TV

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