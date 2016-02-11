Antalyaspor Fenerbahçe Arasındaki Nuri Alço Polemiğine Açıklama

Antalyaspor kulübü Asbaşkanı Hasan Ali Ceylan, Fenerbahçe'yi 4-2 yendikleri maçta Nuri Alço'nun oynadığı filmlerde kullanılan 'The End' müziğinin statta çalınmasıyla ilgili eleştirilere, "Fenerbahçe'ye karşı bir imada bulunmadık. Bu skora dayalı çalınan bir müzik değil" diye cevap verdi.



ELEŞTİRİ KONUSU OLDU

Antalyaspor'un Fenerbahçe ile 5 Şubat Cuma günü Antalya Arena'da oynadığı maçta, stat hoparlöründen çalınan, ABD'li yönetmen John Carpenter'in 1976 yılında çektiği 'Assault on Precinct 13' filminin 'The End' adlı müziği, eleştiri konusu oldu.





TECAVÜZ SAHNELERİNİN MÜZİĞİ ÇALINDI

Yeşilçam filmlerinde kötü adam karakteriyle tanınan Nuri Alço'nun yer aldığı tecavüz sahnelerinde kullanıldığı iddia edilen müzik, Fenerbahçe maçında Antalyaspor'un attığı 4'üncü golden sonra çalındı. Antalyaspor'un 4-2 kazandığı maçın sonrasında da kırmızı beyazlı taraftarlar, 'Nuri Alço Operasyon' olarak bilinen müzikle galibiyet sevinci yaşandı.

TARAFTARIN TALEBİ

Antalyaspor taraftar gruplarının daha önceki haftalarda Antalyaspor'un galip gelmesi halinde çalınmasını istediği 3-4 müzik parçası, kulüp idarecileri tarafından kaydedilmişti.

CEYLAN: İNCİTMEK AMACIMIZ YOKTU

Antalyaspor Asbaşkanı Hasan Ali Ceylan, statta müziğin çalınmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Fenerbahçe'ye karşı bir imada bulunmadık. Kötü niyetli bir çalışma olduğunu düşünmüyoruz. Bu skora dayalı çalınan bir müzik değil. Bu sonuçta bir müzik. Sporda bir eğlence. Kimseyi kırmak, incitmek amacımız yok. Bizim aldığımız galibiyetin önemi de Fenerbahçe takımının büyüklüğünden geliyor. Maçta çok iyi oynayıp hak ederek galibiyet elde ettik. Bu galibiyetin farklı ve önemi olmayan konularla önemsizleştirilmemesi lazım."

'THE END'

Türkçeye '13. Bölgeye Saldırı' şeklinde çevrilen gerilim, korku filmi ABD'de beklenen gişeyi yapamadı. Türkiye'de ise VHS furyasının yaşandığı 1980'li yılların başında film kiralama şirketlerinde bu film en çok kiralananlar listesinde ilk sıraya yükseldi. Türk sinemasında bu müzik ise genellikle Nuri Alço'nun yer aldığı filmlerde kullanıldı.