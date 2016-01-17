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Antalyaspor Emre Çolak Transferini Diretiyor

Antalyaspor başkanı Ömer Şişmanoğlu Galatasaray'da forma şansı zora giren genç yetenek Emre Çolak ısrarına devam ediyor

Antalyaspor Emre Çolak Transferini Diretiyor

 Antalyaspor, Torku Konyaspor'un sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu'nu transfer etmek için hareket geçerken Galatasaraylı Emre Çolak'la görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

ÖMER ŞİŞMANOĞLU YENİDEN ANTALYASPOR'A GELİYOR



Kırmızı beyazlı takım, Motta'yı transfer ettiği Beşiktaş'tan Ömer Şişmanoğlu'nu da renklerine bağlamak istiyor. Antalyaspor'da forma giydiği 2012-2013 sezonunda 29 maçta 14 gol attıktan sonra Beşiktaş'a transfer olan Ömer Şişmanoğlu, bu sezon ise kiralık olarak Torku Konyaspor'da oynadı. Ömer Şişmanoğlu, sözleşme imzalaması halinde 3 yıl aradan sora yeniden kırmızı beyazlı takımda yer alabilecek.  



EMRE ÇOLAK ISRARI 



Kadrosunda orta sahayı güçlendirmek isteyen Antalyaspor'un, transfer listesinde ilk sırada yer alan Emre Çolak'la da görüşmeyi sürdürüyor. Galatasaraylı Emre Çolak'ı almak isteyen kırmızı beyazlı kulübün bu hafta içersinde kadrosuna dahil etmeyi planlıyor.



Yeni teknik direktör Portekizli Jose Morais'in de Şişmanoğlu ve Çolak'ın eski maçlarını izlediği, 2 futbolcuyu da çok beğendiği belirtildi.

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AntalyasporEmre ÇolakÖmer Şişmanoğlu
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