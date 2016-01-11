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Antalyaspor Emre Çolak için nabız yoklamaya devam ediyor

Antalyaspor Başkanı Gültekin Gencer Galatasaray futbolcusu Emre Çolak'ı istediklerini ve görüşmelerin devam ettiğini açıkladı

Antalyaspor Emre Çolak için nabız yoklamaya devam ediyor

 Antalyaspor Kulübü Başkanı Gültekin Gencer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında daha etkili bir Antalyaspor için Portekizli teknik direktör Jose Manuel Ferreira de Morais'i takımın başına getirdiklerini belirtti. 

Morais'in takıma kısa sürede adapte olduğunu, futbolcularla iyi iletişim kurduğunu anlatan Gencer, "Morais, bir yıldız futbolcu transferi kadar bizim için önemliydi. Antalyaspor için büyük artıları olacak. Antalyaspor taraftarları onun kurduğu takımı izlemenin keyfini yaşayacak" dedi.

Gencer, takımda eksik görülen noktalara yönelik transfer görüşmeleri yaptıklarını kaydederek, "Emre Çolak ve Oktay Delibalta ile görüşmelerimiz sürüyor. Orta saha transferini bitirdikten sonra bir de stoper transfer etmek istiyoruz. Kısa süre sonra her şey netleşecek" diye konuştu.

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Gültekin Gencer
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