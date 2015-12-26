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Antalyaspor durmuyor! Barca ile ortaklık anlaşması imzalandı!

Basında yer alan iddialara göre Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Antalyaspor Barcelona ile bir ortaklık anlaşmasına imza attı...

Antalyaspor durmuyor! Barca ile ortaklık anlaşması imzalandı!
Basında yer alan iddialara göre Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Antalyaspor Barcelona ile bir ortaklık anlaşmasına imza attı...

Kırmızı-Beyazlı kulüp, dünya devi Barcelona ile çok özel bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre başta teknik adam transferi olmak üzere bazı futbolcuların transferleri de söz konusu.

Devre arasında başlıyor

Taraflar arasında yapılan sözleşmeye göre Barcelona altyapısında görevli bir teknik adam, Antalyaspor'un başına geçecek. Katalan kulübünün belirleyeceği ve ismi daha sonra bildirilecek olan teknik direktör, Kırmızı-Beyazlılar'ın devre arası kampında göreve başlayacak ve ikinci yarı hazırlıklarını yürütecek.

Ayrıca yine Barcelona altyapısındaki bazı futbolcular önümüzdeki dönemde Antalyaspor'a kiralanacak ve tecrübe kazanmaları sağlanacak. Bu futbolcuların da Barcelona kulübünün altyapı departmanı tarafından belirleneceği bildiriliyor.

Arabulucu Samuel Eto'o

Bu birlikteliği sağlayan isim ise Samuel Eto'o. Daha önce Barcelona forması giyen Kamerunlu yıldızın, taraflar arasında arabulucu olarak görev yaptığı ifade ediliyor.

Antalyaspor'un birkaç gün içerisinde Barcelona ile imzalanan anlaşmanın detaylarını kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Kaynak : Habertürk

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