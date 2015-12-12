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Antalyaspor'dan müthiş geri dönüş! Eto'o atmaya devam ediyor!

Antalyaspor evinde ağırladığı Mersin İdmanyurdu'nu müthiş bir geriş dönüşe imza atarak 3-2 yenmeyi başardı. Büyük bir bölümünde Mersin İdmanyurdu'nun üstünlüğü vardı ama Antalyaspor oyunu bırakmayarak. Sahadan 3-2'lik sonuçla galip ayrıldı.

Antalyaspor'dan müthiş geri dönüş! Eto'o atmaya devam ediyor!

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor evinde Mersin İdmanyurdu ile karşı karşıya geldi. Maçta 10 kişi kalan Antalyaspor maçı bırakmadı. Büyük bir bölümünde Mersin İdmanyurdu'nun üstünlüğü vardı ama Antalyaspor oyunu bırakmayarak. Sahadan 3-2'lik sonuçla galip ayrıldı.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR...
 
3. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Emre Akbaba, ceza sahasının  sol çaprazında düşürüldü. Kazanılan serbest vuruşu kullanan Gusmao'nun şutunda,  meşin yuvarlak üst direğe çarparak, oyun alanına geri döndü.
 
19. dakikada gelişen Mersin İdmanyurdu atağında, ceza sahasının sol  çaprazında topla buluşan Gökçek Vederson'un şutunda, top uzak köşe  direğine çarparak auta çıktı.
 
26. dakikada savunmanın arkasına atılan  topla ceza sahasına giren Welliton, karşı karşıya kaldığı kaleci Fornezzi'nin  müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterirken, kaleci Fornezzi kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kazanılan penaltı atışını kullanan Mitrovic,  takımını öne geçirdi: 0-1.
 
30. dakikada Mersin ekibi farkı ikiye çıkardı. Gökçek Vederson'nun sağ  kanattan kullandığı köşe atışında, ön direkteki Pedriel, kafa vuruşuyla meşin  yuvarlağı ağlarla buluştu: 0-2.
 
Karşılaşmanın ilk yarısı, Mersin İdmanyurdu'nun 2-0 üstünlüğüyle sona  erdi.
 
Ev sahibi Antalyaspor müsabakanın ikinci yarısına fırtına gibi başladı.
 
53. dakikada Guilherme'nin altıpasın önüne doğru gönderdiği ortasına kafa vuruşunu yapan Serge Mbilla Etame topu ağlara göndererek farkı 1'e indirdi.
 
75'de Ceza sahası içerisinde  Mbilla'nın kafayla indirdiği topa Kamerunlu golcü Eto'o sert bir vuruş yaparak skoru 2-2'ye getirdi.
 
89. dakikada Antalyaspor köşe vuruşu kazandı. Kullanılan köşe vuruşunda topla buluşan Lokman müsait pozisyonda topu ağlarla buluşturdu ve Antalyaspor'u 3-2 öne geçirdi.

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