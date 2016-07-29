Antalyaspor'dan Eto'o açıklaması

Son günlerde Beşiktaş ile Eto'o arasında sıcak gelişmeler yaşanıyor ve bu durum tüm haber organlarından yayınlanıyordu. Bizim de haber merkezimize gelen bilgiler, Eto'o'nun Beşiktaş ile anlaştığı yönündeydi.



Tüm bilgi akışı sonucunda Beşiktaş'ın bugün KAP aracılığı ile transferi duyurması beklenirken, Antalyaspor cephesinden ilginç bir çıkış geldi. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Eto'o iki yıl daha Antalyaspor forması giyecek.



İŞTE O AÇIKLAMA:



Sözleşmeli futbolcumuz Samuel Eto’o ile ilgili giderek artan transfer haberleri Antalyaspor Kulübü olarak bizleri üzmektedir. Haberler Kulübümüze zarar verecek boyutlara ulaşmıştır.



Söz konusu haberlerde bahsi geçen spor kulübü Ülkemizin Güzide bir kulübüdür ve bu denli etik değerlerden uzak olayların içinde olmadıkları yönünde açıklama yapmamaktadırlar. Sükut ikrardan gelir sözünün bu olay için geçerli olmadığını düşünmek istiyoruz.



Ve diyoruz ki



Yönetimimiz, Futbolcumuz Samuel Eto’o’nun transferi ile ilgili herhangi bir kulüp yetkilisi ile görüşmemiştir.



An itibaryla Eto’o’nun bir başka kulübe satışı Yönetimimizin gündeminde değildir.



Antalyaspor’un menfaatleri daha farklı bir karar almayı gerektirmez ise Eto’o iki yıl daha Antalyaspor forması altında futbol oynayacaktır.



Yönetimimiz, Antalyaspor’un menfaatlerini herkese karşı sonuna kadar savunma kararındadır.



Kulübümüzün bilgisi ve onayı olmadan görüşme yapıldığının tespiti halinde Antalyaspor’un menfaatleri ne gerektiriyorsa Yönetimimiz derhal aksiyon alacak gerekli mercilere şikayet hakkını kullanacaktır.



Kamuoyunun bilgisine sunulur.



KULÜPLE GÖRÜŞÜLMEMESİ SORUN OLDU



Gelen bilgilere göre Antalyaspor'un, transfer bitmek üzereyken böyle bir açıklama yapmasının en önemli nedenlerinden biri Beşiktaş'ın kulüp ile görüşmeden önce Eto'o ile temas kurması. Kulüp bu durumu etik bulmamış ve çıkan haberlere üzerine bu açıklamayı yayınlamış.



Öte yandan Eto'o'nun gidişine tepki gösteren taraftarların baskısını arttırması da kulübün katı bir tavır almasında etkili olduğu ifade edildi. Ancak yine de oyununcun Beşiktaş'a gitmesi için önünde hiçbir engel bulunmuyor.



SERBEST KALMA MADDESİ VAR



Antalyaspor'un, oyuncusu için "2 yıl daha kalacak" demesinin bir anlam ifade etmediği çok açık. Zira oyuncunun sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu maddeye güvenen Beşiktaş ve Eto'o, transfer görüşmelerini daha rahat ilerletti. Bu sebeple Beşiktaş kulisleri transferin kesinlikle bittiğini söylüyor.