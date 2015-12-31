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Antalyaspor'dan Emre Çolak ve Motta bombası

Antalyaspor Kulübü Başkanı Gültekin Gencer bugün yaptığı açıklamalarda Emre Çolak ve Motta transferini doğrularken ne aşamada olduğunu bilgisini verdi

Antalyaspor'dan Emre Çolak ve Motta bombası
 Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısını 21 puanla 11’inci sırada tamamlayan Antalyaspor’da gözler iç ve dış transfere çevrildi. Kırmızı-beyazlı yönetim, bir taraftan transfer teklifi gelen futbolcuları sorunsuz şekilde gönderme planı yaparken, diğer taraftan da belirlenen mevkilere alınacak oyuncular ile temasa geçti.

Antalyaspor’un en önemli transfer hamlelerinden birisi de Beşiktaşlı sol bek oyuncusu Roman Motta. Başkan Gültekin Gencer, yaptığı açıklamada, "Oyuncudan önce Beşiktaş Kulübü’nden gerekli izinleri aldık. Kulüple ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Oyuncu geçen Cuma günü Antalya’ya geldi ve bir görüşme yaptık. Motta, Antalyaspor’da oynamaya sıcak bakıyor. Kulübü ile anlaştık. Elimizde imzalı yetki belgesi var. Sözleşme detaylarını konuşuyoruz" dedi.

"MOTTA, ANTALYASPOR’U İSTİYOR"

Motta ile el sıkıştıklarını aktaran Başkan Gencer, "Sadece maddi konularla ilgili menajerler vasıtasıyla sözleşme detaylarını konuşuyoruz. 2.5 yıllık sözleşme imzalamak istiyoruz. Sözleşme detayları ile ilgili bir pürüz çıkmazsa anlaşmamızı duyuracağız. Sözleşmeye imza atılmayınca transfer yaptık diyemiyoruz ama Motta, Beşiktaş’tan ayrılması halinde Antalyaspor’da oynamak istediğini söyledi. Bir iki gün içinde bu transfere noktayı koyacağız” diye konuştu.

"EMRE ÇOLAK İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Başkan Gencer, Galatasaray’ın genç yıldızı Emre Çolak ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek, 2 Ocak Cumartesi günü ise yeni teknik direktörleri ile sözleşme imzalayacaklarını duyurdu.

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