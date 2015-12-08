Antalyaspor'da Teknik Direktörlük Görevini Samuel Eto Üstlendi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Mersin İdmanyurdu maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Yusuf Şimşek'in görevden ayrıldığı kırmızı-beyazlılarda, takımı altyapı antrenörü Mehmet Uğurlu ve takım kaptanı Samuel Eto'o çalıştırıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında kendi evinde Mersin İdmanyurdu ile oynayacak olan Antalyaspor hazırlıklarını sürdürdü. Hasan Subaşı Tesisleri'nde yardımcı antrenör Mehmet Uğurlu ve ekibi idaresinde çalışan kırmızı-beyazlılarda morallerin yerinde olduğu görüldü. Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Samuel Eto'o takım arkadaşları ile tek tek selamlaşarak sarıldı. Tüm takımın sahada yer almasının ardından Mehmet Uğurlu, toplantı odasında futbolcularla 15 dakikalık bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından sakatlıkları bulunan Diego ve Ahmet Aras, çalışmalarını salonda sürdürdü. Hafif sakatlıkları bulunan Kadir Bekmezci ve Can Arat, takımdan ayrı koşu yaptı.

ETO'O TAKTİK ÇALIŞTIRDI

Kırmızı-beyazlılar ilk olarak, top sürme, denge ve 5'e 2 pas çalışması yaptı. Torku Konyaspor karşılaşmasında yer alan futbolcular, takım kaptanı Eto'o idaresinde tam sahada uygulamalı olarak alan savunması çalıştı. Eto'o takım arkadaşlarına yapmaları gerekenleri tercüman aracılığıyla iletti. Sık sık yapılması gerekenler hakkında direktifler verdi. Yedek oyuncular ise tam sahada orta ve şut çalışması yaptı.

Antrenmanı izleyen Antalyaspor Başkanı Gültekin Gencer, Altyapı Koordinatörü Mehmet Uğurlu'nun yeni teknik direktör gelene kadar takımı çalıştıracağını vurgulayarak, takımın hem ağabeyi hem kaptanı Eto'o ile birlikte iyi bir koordinasyon ekibinin kurulduğunu söyledi.

Ekibin yoğun bir antrenman ile işe giriştiğini ifade eden Başkan Gencer, "Yeni teknik direktör, bugün de, bir hafta sonra da olabilir. Hata yapmamamız gerekir. İnce eleyip sık dokuyoruz. Dün yönetim kurulu toplantısı bitmeden 50 teknik direktör ismi bize teklif edildi. Bunlar her zaman olağan olaylardır. Ama yönetim kurulu olarak acele etmeme gibi bir prensip kararı aldık. Birkaç isim üzerinde yoğunlaşıyoruz. Bu isimler doğrultusunda çalışmalarımıza başlayacağız. Antalyaspor'un menfaatleri doğrultusunda son noktayı koyacağız" diye konuştu.

"MEHMET UĞURLU VE ETO'O KOORDİNESİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Önceliklerinin yerli teknik direktör olduğunu belirten Gencer, "Konuştuğumuz bir yabancı teknik direktör de var. Önümüzdeki önemli maçı düşündüğümüz için ekibimizi kurduk. Teknik direktör noktasında rahat davranabilmek için. Teknik heyetle konuştuğumuz gibi Eto'o ile de görüştük. Bütün antrenman programını birlikte koordine ediyorlar. Bunu saklamanın anlamı yok. Bütün programı ikisi yapıyor. Şu anda Eto'o'un da, Mehmet Uğurlu'nun da görevi yeni hoca gelinceye kadar olacak. Onlar da üstlerindeki sorumluluğun bilinciyle harekete diyorlar. Yeni hoca geldiği zaman onlar asli görevlerine döneceklerdir. Mehmet Uğurlu takımın hocası, Eto'o da kaptan olarak teknik ekiple birlikte antrenman ve çalışmayı koordine ediyor. Teknik ekibin koordinasyonuna Eto'o da dahil" dedi.

"YERLİ VE YABANCI HOCALARLA GÖRÜŞÜYORUZ"

Sergen Yalçın, Hamza Hamzaoğlu, Bülent Uygun, Ertuğrul Sağlam gibi teknik direktörlerin isminin Antalyaspor ile anılması üzerine Başkan Gencer, "Biz şu ana kadar bu isimlerin bir tanesi ile görüşme yaptık. Onun dışında kimse ile görüşmedik. Düşündüğümüz hoca Türkiye'de çalışmamış bir hocadır. Telefon görüşmemizde önemli olan Antalyaspor'da hedefinin olduğu doğrultuda görüştüğümüz için ilk önce Antalyaspor'u düşünüp düşünmediklerini soruyoruz. İlk önce emin olmalıyız, ardından teklifimizi yapmalıyız" değerlendirmesini yaptı.

"KAZANMALARI GEREKTİĞİNİ BİLİYORLAR"

Gencer, Mersin İdmanyurdu maçıyla ilgili olarak ise, "Yönetim olarak bu kötü gidişe dur dememiz gerekiyordu. Dün akşam itibari ile 6 hafta galibiyet alamama nedeniyle teknik direktörle yollarımızı ayırdık. Mersin İdmanyurdu maçından ekibimiz galip gelmeleri gerektiğini biliyor. Takım olarak farkındayız. Çok çalışıyoruz. Çift idmanla hazırlıklar devam ediyor. İnşallah kazanacağız" dedi.

Başkan Gencer, Mersin İdmanyurdu maçını, Antalya Arena'da oynanacağını belirterek, taraftarları bu maça davet etti. - ANTALYA