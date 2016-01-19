Antalyaspor'da Samuel Eto Şoku

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak olan Antalyaspor'da kasığındaki ödem yüzünden antrenmana katılmayan Samuel Eto'o, müsabakada forma giyemeyecek.



Giresunspor'la perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5'inci hafta maçında karşılaşacak olan kırmızı beyazlı takım, bugün Hasan Subaşı Tesisleri'nde bir antrenman yaptı. Portekizli teknik direktör Jose Morais yönetimindeki antrenmanda kırmızı beyazlı futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından ayak tenisi, pas, şut ve taktik çalışma yaptı.





ETO'O YİNE YOK

Antrenmana kasığındaki ödem nedeniyle Kamerunlu golcü Eto'o ve sakatlığı devam eden Diego katılmadı. Uzun süre sakatlığı dolayısıyla forma giyemeyen Lazarevic ise antrenmanda takımla çalıştı. Giresunspor maçında kaptan Samuel Eto'o'nun forma giyemeyeceği, özel doktoruyla tedavi programını uygulayacağı bildirildi.

Antrenmanı Antalyaspor Kulübü Başkanı Gültekin Gencer ile yönetim kurulu üyeleri de izledi. Başkan Gültekin Gencer, Giresunspor maçını kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek istediklerini vurguladı. Fikstür yoğunluğundan dolayı ciddi problem yaşadıklarını anlatan Başkan Gencer, şöyle devam etti:

"Ligde deplasmanda oynayacağımız zorlu Gençlerbirliği müsabakasından önce karşılaşacağımız Giresunspor önünde alacağımız galibiyetle kupada yolumuza devam etmek istiyoruz. Sonrasında ise kupadaki rakibimizin kim olacağına bakacağız." - Antalya