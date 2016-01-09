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Antalyaspor'da Jose Morais idmana çıktı ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Chelsea'da Jose Morinho'nun yardımcılığını yapan Portekizli Jose Manuel Ferreira de Morais Antalyaspor'da ilk idmanına çıktı ve ikinci yarı hazırlıkları başladı

Antalyaspor'da Jose Morais idmana çıktı ikinci yarı hazırlıklarına başladı

 Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını yeni teknik direktörü Portekizli Jose Manuel Ferreira de Morais yönetiminde devam etti.

Antalyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını Hasan Subaşı Tesisleri'nde yaptığı sabah antrenmanı ile devam etti. Portekizli Teknik Direktör Morais, kırmızı-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı. Antrenmana ülkelerinde bulunan Diego, Chico, Guilherme, sakatlığı bulunan Lazarevic, başka takımlara transferi düşünülen Emrah, Kvesic, Can, Erman, Ahmet Aras katılmadı. Morais, tesislere erken gelerek antrenman öncesi son hazırlıkları yaptı. Takım kaptanı Eto'o ve teknik sorumlu Mehmet Uğurlu ile görüşen Portekizli teknik adam, çalışma alanlarına dubaları kendisi yerleştirdi. Antrenman öncesi futbolcularla tanışan Morais'in bir hayli neşeli olduğu görüldü. Elinde bir ajanda olduğu görülen Morais, antrenmana müdahale etmezken kenardan izlemeyi tercih etti. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışması ile devam etti. Ardından iki gruba ayrılan kırmızı-beyazlılar, tam sahada Eto'o liderliğinde çift kale taktik çalışması yaptı. - ANTALYA
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