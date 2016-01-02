Antalyaspor'da Gabri Garcia sesleri

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 21 puanla 11'inci sırada tamamlayan Antalyaspor'da gözler iç ve dış transfere çevrildi. Kırmızı-beyazlı yönetim, bir taraftan transfer teklifi gelen futbolcuları sorunsuz şekilde gönderme planı yaparken, diğer taraftan da belirlenen mevkilere alınacak oyuncular ile temasa geçti. Bunun yanında uzun zamandır takımın başına geçecek teknik heyet konusunda arayışlarını sürdüren yönetimin, yarın taraftara ilk müjdeyi Barcelona'nın genç takımının teknik direktörü Gabri Garcia ile vermesi bekleniyor.



ETO'O'DAN 2 YAŞ BÜYÜK

Antalyaspor Yönetim Kurulu'nun önceki akşam yaptığı toplantı sonrası Teknik Direktör Gabri Garcia isminde karar kılındığı öğrenildi. Daha önce ilk temasın kurulduğu Gabri Garcia ile bu karar sonrası yeniden temasa geçildi. Samuel Eto'o ile 2006-2009 yılları arasında 3 yıl Barcelona forması giyen Gabri Garcia'nın eski takım arkadaşının da olumlu telkinleriyle Antalya'ya gelmeyi kabul ettiği belirtildi. Eto'o'nun da Garcia'nın saha içinde ve dışında en büyük yardımcısı olacağı ifade edildi. 36 yaşındaki Garcia, Eto'o'dan sadece 2 yaş büyük.

10 Şubat 1979 yılında İspanya'da doğan ve asıl adı Gabriel Francisco Garcia de la Torre olan Garcia, futbola Barcelona altyapısında başladı. 1999 yılında A takıma yükselen Gabri Garcia 7 yılda 129 kez Katalan ekibinin formasını giydi. Bu süre içinde Eto'o ile aynı takımda ter döktü. Daha sonra Ajax, Umm Salal, Sion ve Lozan takımlarında da oynayan Garcia, antrenörlük kariyerine Barcelona genç takımında yardımcı olarak başladı, bu sezon ise yine genç takımın teknik direktörü oldu.

MOTTA, TRANSFERİNDE KRİZ

Diğer taraftan Antalyaspor Başkanı Gültekin Gencer'in Ramon Motta ile prensip anlaşmasına vardıklarını açıklamasının ardından gözler, iki kulüp arasındaki pazarlıklara çevrildi. Beşiktaş'ın Brezilyalı sol bek için 750 bin Euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Motta'yla Antalyaspor'un yanı sıra Torku Konyaspor ve Başakşehir kulüpleri de ilgileniyor.

EMRE ÇOLAK ANTALYASPOR'A DOĞRU

Devre arasında bir çok oyuncu ile adından söz ettiren Antalyaspor'da gözler Galatasaraylı Emre Çolak'a çevrildi. Bu sezon Galatasaray'da 12 kez forma giyme şansı bulan 24 yaşındaki genç oyuncunun kırmızı-beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.





EMRAH VE KVESIC DE GİDEBİLİR

Dış transferde ilk etapta Beşiktaşlı Ramon Motta ve Galatasaraylı Emre Çolak için kolları sıvayan Antalyaspor'un 10 futbolcusuna başka kulüplerden teklif geldiği öğrenildi. Ahmet Aras, Kadir Bekmezci, Ozan İpek, Erman Kılıç, Ömer Kandemir, Can Arat, Oğuz Mataracı ve kaleci Rais Mbolhi'ye PTT 1. Lig kulüplerinden, Emrah Başsan ile Josip Kvesic'e de Süper Lig'den ve yurt dışından teklifler geldiği ifade edildi.